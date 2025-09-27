Rocío Galván, abogada, sobre guardar un sitio de aparcamiento en la calle: "No hay una norma que lo prohíba"

Uno de los dilemas entre los conductores llega a la hora de estacionar, sobre todo en aquellos lugares en los que existe una gran afluencia de vehículos. Una sanción por aparcar mal puede llegar hasta los 200 euros con posibilidad de reducción al 50%.

Concretamente, según el Race, existen 16 casos a evitar para no tener una sanción por estacionamiento indebido. Entre ellas se encuentran las curvas, cambios de rasante, pasos de ciclista, peatones o nivel, zonas señalizadas, doble fila o en las zonas específicas para el transporte público, entre otros.

Otro de estos casos que genera controversia es cuando un peatón le guarda el sitio a un vehículo. Para aclararlo traemos a Rocío Galván, abogada en el Bufete Capítol de Sevilla. "No hay una norma que lo prohíba", confirma la entendida.

Vehículos mal estacionados. Getty Images

Galván asegura que no se puede sancionar expresamente por guardar un sitio, ya que no se hace una referencia específica en la norma. Sin embargo, según se explica en el reglamento 112, en el apartado 5, Reglamento General de Circulación. "Los peatones, en general, no pueden obstaculizar la circulación de los vehículos", añade la licenciada.

Por lo que explica que la multa viene dada porque el peatón se encuentre en una vía que no es la que le corresponde, lo que lleva a una sanción leve de hasta 100 euros. Esta cuantía dependerá de la gravedad de la situación.

En la práctica, esta situación puede llegar a generar tensiones innecesarias tanto en conductores como en peatones. Malentendidos en los que ambos ansían la plaza de aparcamiento para sí mismo, un familiar o amigo.

En las ciudades con un tráfico denso se convierte en el pan de cada día, como puede ser en Madrid, Barcelona o Sevilla, a las que se las conoce por su gran flujo en las vías, creando un foco de conflictos habituales en la circulación.

Por esta razón, muchos buscan otras opciones de movilidad como es el transporte público o estacionar en un parking directamente, sobre todo en aquellas zonas especialmente saturadas.

Además de esta polémica, existen otras como las sanciones dentro de un parking, ¿es eso posible? Bien, si se estaciona ocupando dos plazas, circulando en sentido contrario o incluso a altas velocidades, sí que es posible recibir una sanción.

Esto se encuentra aclarado en el artículo dos de la Ley de Seguridad Vial, ya que a pesar de ser un parking privado, este tiene un uso público, por lo que las normas de circulación se deben respetar de la misma forma que en una carretera usual.

Por lo que las autoridades pueden sancionar a todo aquel que infrinja las normas. Lo que conlleva que si se utiliza una plaza reservada a un público determinado podrá haber una multa de hasta 200 euros, al igual que estacionar utilizando dos plazas acarreará un castigo que puede llegar a los 200 euros.