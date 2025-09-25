Pedro Bastida, revisor de ITV: "Me parece la mejor moto de 125 que te puedes comprar ahora mismo y tiene un buen precio"

Según el informe publicado por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Cambios (GANVAM) en 2023, el 60% de las motos que circulan en España obligadas a superar la inspección técnica lo hace con la ITV caducada. "Este factor incrementa el riesgo de siniestralidad en los accidentes", asevera la organización.

En este contexto, Pedro Bastida, inspector de la ITV, hace una recomendación sobre un modelo fiable con el que él mismo se sorprende al comprobar la cantidad de recorrido con la que cuenta la motocicleta."Nunca he visto una moto con este kilometraje y en este estado, es alucinante", confirma.

El ejemplar en cuestión es una Honda PCX de 125CC, esta cuenta con un total de 103.000 kilómetros. "Ha aguantado mejor que muchos coches", desvela Bastida. En conversación con él, nos desvela su sincera opinión acerca del modelo.

Moto en circulación. Getty Images

El entendido muestra el buen estado en el que se encuentra la moto, esta no tiene ninguna clase de desperfecto ni golpe, a pesar, de tener ya cuatro años de rodaje en sus ruedas. "Cuando vienen cosas así te quedas alucinado", declara.

Esta scooter, concretamente el modelo actual, el de 2025, tiene un precio de salida de 3.499 euros, estando disponible en cuatro colores diferentes. Si hablamos de la potencia, este ejemplar cuenta con 12,5 CV, junto con un consumo de combustible de 2,1 litros a los 100 kilómetros.

Cuenta con un motor de cuatro tiempos, monocilíndrico, a la que le caracteriza su arranque eléctrico, pudiendo alcanzar una velocidad de hasta 98 km/h.

Por otro lado, cuenta con extras disponibles como una pantalla alta por 349 euros, entre otros. "Me parece la mejor moto de 125CC que te puedes comprar ahora mismo y tiene un buen precio", confirma el inspector.

Además, argumenta el buen servicio posventa, al comprar este ejemplar."En la ITV, suelen venir bastantes y están en muy buen estado" confirma a El Español.

De la misma manera, el entendido nos recalca, que uno de estos modelos ha pasado por su servicio durante el pasado mes, y cuando lo hizo, tenía más de un millón de kilómetros recorridos.De este modo muestra el inspector su sonido a través de las redes.

Para el paso de esta inspección, GANVAM señala aquellos aspectos más comunes por los que este tipo de vehículos no son considerados aptos para circular, estos son algunos de ellos.

El 11,5% de los defectos que se detectan van asociados a los ejes, ruedas, además de neumáticos y suspensiones, algo que, según aseguran los conductores, se puede comprobar fácilmente por la inestabilidad con la que cuente la moto.

Otro de los fallos usuales es el alumbrado y señalización, aseguran que este es el defecto más repetido con un 32,6% de las veces. Lo que supone un importante riesgo para la circulación tanto para visualizar la vía como para que la motocicleta sea vista por otros conductores.

Finalmente, el tercer caso viene dado por las emisiones contaminantes, este obtiene una cifra del 15,8%, en el que se incluyen motocicletas y ciclomotores. En esta prueba se analizan las emisiones de gases junto con los ruidos emitidos.