Juan José, mecánico, sobre el boicot a las pantallas táctiles de los coches: "Vas a agradecer más tener los botones"

"Esto de tantas pantallas y menos botones es algo para economizar, aunque parezca más caro", de este modo comienza su explicación Juan José, mecánico, sobre el sistema tecnológico actual con el que cuentan los vehículos más modernos.

La compañía multinacional Dekra asegura que los vehículos con pantallas táctiles que sustituyen a los botones físicos suponen un riesgo, aumentando las distracciones al conductor y, como consecuencia, la probabilidad de sufrir un accidente.

Dekra realizó un estudio en el que participaron 80 personas donde se comprobó la ejecución de tareas de seguridad en un coche antiguo y uno moderno. Con los resultados, determinaron que el moderno requería el doble de tiempo para algunas tareas, junto con la necesidad de mirar la pantalla durante más tiempo, lo que aumentó la distracción.

Imagen de los botones de un coche. Getty Images

Por otro lado, a nivel mecánico, Juan José asegura que con el paso del tiempo estos dispositivos "acaban teniendo problemas de velocidad, se ralentizan", afirma.

Aunque no todo es malo, ya que como beneficio se encuentra la multitud de funciones disponibles como la configuración a gusto del conductor. Algo que el entendido confirma que le parece mucho más práctico, pero un paso atrás en cuanto a funcionalidad y seguridad.

De hecho, Euro NCAP, encargado de determinar la seguridad en los coches de origen europeo, anunció que en 2026 se penalizará en su evaluación a aquellos que no cuenten con controles físicos en sus modelos

Este cambio viene dado por los problemas crecientes en cuanto a la seguridad vial, obligando a los conductores a apartar la vista de la carretera en plena circulación, para por ejemplo poner el aire acondicionado, por lo que el mecánico admite que son preferibles los botones.

"Y que conste que a mí también me gusta más estéticamente tenerlo todo lleno de pantallas que a botones, pero en calidad y en durabilidad vas a agradecer más tener los botones", asevera el mecánico de este modo en sus redes.

De hecho, hay marcas que ya están implementando esta medida en sus nuevos modelos, como es el caso de Mercedes-Benz, quienes anunciaron la vuelta a los botones.

Datos de la propia empresa revelan que los botones son importantes para los conductores europeos. Sin embargo, esta popularidad no es común en los modelos asiáticos.

Aunque hay algunos que continúan apostando por las pantallas, como es el caso del Leapmotor C10 REEV, un SUV eléctrico de lo más moderno, al que tan solo le han incluido dos botones que se encuentran ubicados en el volante.

Esta ausencia es bastante usual en los coches que provienen del mercado asiático, mientras que en el viejo continente europeo, sí que se apuesta por este tipo de interruptores para controlar sus sistemas.