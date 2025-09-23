Gestamp fija en el 4,37% el cupón de su nueva emisión de 500 millones para refinanciar la deuda

Gestamp ha fi­jado en un 4,37% el cupón anual de sus bonos de una nueva emi­sión de deuda de 500 millones de euros con vencimiento en 2030.

Unos bonos que están destinados a "refinanciar deuda financiera existente, así como para aportar liquidez al balance y cubrir las comisiones, honorarios y gastos asociados a estas operaciones", según ha explicado la multinacional vasca en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía prevé que el cierre de la colocación de esta nueva emisión de bonos se produzca el próximo 6 de octubre. Asimismo, se prevé que los bonos coticen en la Bolsa de Luxemburgo y se negocien en el Euro MTF Market.

Las agencias Standard & Poor’s y Moody’s han asignado a los bonos las calificaciones crediticias de BB y Ba2, respectivamente, en línea con su rating corporativo de la compañía, para el que ambas agencias mantienen una perspectiva ‘estable’.

Al cierre del primer semestre del año, Gestamp contaba con un pasivo de 2.141,2 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 2,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, cabe recordar que es el nivel más bajo de deuda desde la implementación de la NIIF16.

Cabe recordar que estos bonos sólo se ofrecerán a inversores institucionales cualificados y, fuera de los Estados Unidos, a personas no estadounidenses. Si un inversor es residente en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido, no se ofrecerán a inversores minoristas.

Ignacio Mosquera, director financiero de Gestamp, ha apuntado que "esta operación está alineada con la estrategia de la compañía encaminada a una mayor optimización del endeudamiento y gastos financieros mediante una gestión activa y eficiente".

"En esa línea, contribuirá a fortalecer la estructura financiera de Gestamp al ampliar el vencimiento medio de su pasivo a un coste competitivo", ha añadido el directivo.

Al cierre de la sesión, los títulos de Gestamp registraron un crecimiento del 2,28%, hasta situarse en los 3,41 euros. En lo que va de año, el valor de las acciones se ha incrementado un 38%.