España cae a la novena posición mundial como fabricante de vehículos tras recortar la producción un 7% hasta agosto

España va camino de finalizar el año 2025 como noveno fabricante mundial de vehículos. Todo ello tras haber perdido la octava plaza, en detrimento de Brasil, en los últimos meses.

Y es que en los ocho primeros meses del año las factorías españolas produjeron un total de 1.478.582 vehículos. Un guarismo que es un 7% inferior a los datos del mismo periodo del año anterior, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).

Una situación que se explica por dos motivos: por un lado, la adaptación de las plantas a la electrificación; y, por otro, a la débil demanda que registran los principales mercados del Viejo Continente.

Cabe recordar que España es el segundo país con mayor producción de vehículos de Europa, tan sólo por detrás de Alemania, y que la mayoría de lo que fabrica se destina a la exportación.

Así, en los ocho primeros meses del año se envió fuera de las fronteras el 86% de lo que se produjo, tres puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior.

Lo cierto es que el sector del automóvil ha empezado a lanzar las primeras señales de alerta. Y no es que haya preocupación por qué posición mundial ocupa España, sino que es perentoria la puesta en marcha de planes de acción que involucren a toda la cadena productiva.

De esta manera, José López-Tafall, director general de Anfac, reconoce que "es una señal de alerta que una de nuestras principales industrias, en medio de un proceso de transformación, esté sufriendo un retroceso".

El directivo asegura que "tanto Europa como España han de actuar de inmediato para fortalecer mercado e industria". No obstante, el inmovilismo se ha instalado tanto en Europa como en España.

"El vehículo electrificado ha abierto un nuevo escenario, donde nuestros competidores fuera de Europa ya están posicionándose a la cabeza. Hay que fortalecer nuestras políticas industriales y reforzar el mercado electrificado interno, eso es lo que planteamos en nuestro Plan España Auto 2030-2035", añade López-Tafall.

Brasil, al alza

Lo cierto es que Brasil produjo en los ocho primeros meses del año un total de 1.743.220 vehículos, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de la patronal sudamericana.

Un crecimiento que se explica por una mayor actividad de los fabricantes en el mercado sudamericano.

De hecho, las exportaciones de vehículos en Brasil se incrementaron un 12,1% entre enero y agosto, hasta situarse en las 378.249 unidades.

Un incremento en los envíos que se explica por el mercado argentino, el cual acumula el 59% de las exportaciones brasileñas de vehículos en lo que va de año.

Europa, a la baja

En el caso español, la caída de la producción y también de las exportaciones se explica por la debilidad del mercado comunitario.

El mercado alemán, el más grande del Viejo Continente, acumula un descenso en las matriculaciones de turismos del 1,7% en la comparativa interanual, hasta las 1.874.820 unidades comercializadas.

Francia, el segundo mercado europeo por volumen, registra una caída en sus ventas de nuevos vehículos del 7,1% entre enero y agosto, con un total de 1.046.432 unidades.

Lo mismo sucede en el mercado italiano, donde las ventas registran una merma del 4,1% en lo que va de año, con un total de 1.047.923 turismos comercializados.

Es España quien consigue animar el mercado europeo. Las ventas en el país acumulan un crecimiento del 14,6% en los ocho primeros meses del año, con un total de 769.452 registros.

No obstante, el mercado patrio aún no ha recuperado los registros previos a la pandemia -las previsiones más optimistas apuntan al final de la década para que esto ocurra-. Entre enero y agosto de 2019 se comercializaron en España 883.649 turismos y todoterrenos. Es decir, el mercado se ha recortado un 12,9% en seis años.

En Reino Unido, el mercado también crece un 2,1%, con 1.265.281 unidades comercializadas en lo que va de año.

De esta manera, las exportaciones cayeron un 10,1% en los ocho primeros meses del año, con 1.271.462 vehículos mandados fuera de las fronteras.

Todo al híbrido

También cabe tener presente que el mes de agosto se caracteriza por un descenso motivado por las vacaciones de la temporada estival.

De esta manera, mientras que la fabricación de turismos creció un 14,3%, hasta las 63.350 unidades, la producción de vehículos comerciales e industriales registró una fuerte caída del 61,1%, hasta las 6.994 unidades.

Sin embargo, el descenso en la fabricación se produce en ambos tipos de vehículos en el acumulado del año, donde registran mermas del 8,2% y del 1,8%, respectivamente.

Por tipo de tecnología, la demanda de híbridos en el mercado está incrementando la producción de estos modelos. En lo que va de año se han producido 390.881 vehículos híbridos, un 46,3% más en la comparativa interanual.

De hecho, esta tecnología ya acapara el 26,4% del total de la producción nacional, casi 10 puntos porcentuales más que en los ocho primeros meses de 2024.

La fabricación de modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) también crece un 4,1% en el año, con 145.096 unidades producidas.

Sin embargo, la evolución es bien distinta en cada una de las tecnologías. Mientras que la producción de híbridos enchufables aumenta un 42%, con 76.218 unidades, la fabricación de eléctricos cae un 19,7%, con 68.878 unidades.

La tecnología con mayor volumen de demanda sigue siendo la gasolina, con el 40,7% de los vehículos fabricados, aunque pierde 10 puntos porcentuales de cuota. El diésel también se anota una caída en la producción del 9,2%, aunque mantiene su cuota en el 21,4%.