Europa desinvierte en la pila de combustible de hidrógeno, mientras que China acelera para liderar su desarrollo

"Estados Unidos incentiva, China planifica estratégicamente y, mientras tanto, Europa regula", así describió Luca de Meo, exconsejero delegado del Grupo Renault, la situación de la industria del automóvil.

Estas palabras se recogían en una carta pública que el directivo publicó poco antes de las elecciones europeas con el fin de asegurar la competitividad de la industria automovilística europea.

Un año y medio después de que se publicase esa carta nada ha cambiado. Bueno sí, el propio Luca de Meo abandonó el Grupo Renault y con él la industria del automóvil para embarcarse en el segmento del lujo. Concretamente, como nuevo consejero delegado del conglomerado de lujo Kering, matriz de Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga, entre otras.

Si Europa quedó completamente rezagada en la cadena de valor del vehículo eléctrico en detrimento de China, está a punto de verse superada nuevamente con otra tecnología: la pila de combustible de hidrógeno.

Trasladémonos una década atrás. Europa estaba sumida en un escándalo sin precedentes: el dieselgate. China, por su parte, preparaba su XIII plan quinquenal en el que recogía la apuesta por los vehículos eléctricos y de nueva energía.

Una década después China domina toda la cadena de valor del vehículo eléctrico, mientras que Europa aún transiciona hacia él decantándose, por ahora, por el vehículo híbrido no enchufable.

Los pasos dados en los últimos meses en el Viejo Continente indican que las inversiones en el desarrollo del hidrógeno se han paralizado. China sigue el camino contrario y apuesta decididamente por esta tecnología para el futuro.

Stellantis paraliza la inversión

El consorcio automovilístico Stellantis anunció el pasado mes de julio que paralizaría su plan de inversión en el desarrollo de la tecnología de pila de combustible de hidrógeno a partir de 2026.

"En un contexto donde la Compañía se está movilizando para responder a las exigentes regulaciones de CO2 en Europa, Stellantis ha decidido interrumpir su programa de desarrollo de tecnología de celdas de combustible de hidrógeno", explicó Jean-Philippe Imparato, director general de Operaciones de Stellantis para Europa ampliada.

Esta decisión también afectó a Symbio, una empresa conjunta pensada para el desarrollo de vehículos comerciales de pila de combustible. En dicho proyecto además de Stellantis participaba Forvia y Michelin.

La compañía cuenta con 640 empleados, de los cuales 590 están ubicados en Francia. De hecho, la retirada de Stellantis, que iba a ser el principal cliente de Symbio con el 80% del volumen de producción previsto, deja en el aire la continuidad de la compañía.

OMV cierra hidrogeneras

Otro operador que ha echado atrás sus inversiones en la tecnología de pila de combustible de hidrógeno ha sido la petrolera austríaca OMV.

Concretamente, cerrará todas las estaciones de recarga de pila de combustible de hidrógeno. Hasta la fecha, la compañía cuenta con un total de cinco estaciones en Austria (Viena, Graz, Innsbruck, Asten y Wiener Neudorf).

En el país centroeuropeo hay un parque de 97 turismos con esta tecnología, según datos del Observatorio Europeo del Hidrógeno. Estos modelos se matricularon entre 2014 y 2024. Si se tienen en cuenta todas las categorías de vehículos, el guarismo asciende hasta los 397.

Así las cosas, los propietarios de estos vehículos se quedarán sin la posibilidad de repostar. Todo ello después de haber realizado una inversión considerable, dado que esta tecnología tiene un precio elevado.

En 2012, OMV puso en marcha en Viena la primera estación pública de hidrógeno de Austria. Para 2017 ya había sumado cuatro más.

Sin embargo, la compañía reconoció que "pese a estas inversiones iniciales, la demanda de hidrógeno como combustible no alcanzó las expectativas".

Un parque nimio en Europa

Lo cierto es que la penetración de estos vehículos en el parque móvil europeo es nimia.

Según datos del Observatorio Europeo del Hidrógeno, entre 2010 y 2024 -últimos datos disponibles- en el Viejo Continente había una flota de 30.313 vehículos (turismos, autobuses, furgonetas y camiones.

En el caso de España, la flota de vehículos de pila de combustible de hidrógeno alcanza las 215 unidades. Del total, en estos tres lustros se han matriculado 196 turismos de pila de combustible. No obstante, no fue hasta 2018 cuando se inició la venta de este tipo de vehículos.

La totalidad de estas matriculaciones las han realizado dos automovilísticas: Toyota y Hyundai. En el primer caso, la compañía nipona comercializa el modelo Mirai, mientras que Hyundai lo hace con el Nexo.

En 2024 se comercializaron en el mercado español un total de 62 vehículos de pila de combustible, de las que siete unidades correspondieron a turismos.

En los ocho primeros meses del presente ejercicio tan sólo se ha matriculado en el mercado español un turismo de pila de combustible de hidrógeno.

El mercado más grande de pila de combustible de hidrógeno del Viejo Continente es Alemania. El principal productor y mercado automovilístico más grande de Europa acumula una flota de 10.463 vehículos de hidrógeno.

Es decir, un tercio del parque europeo de vehículos de pila de combustible de hidrógeno está ubicado en Alemania.

En segunda posición se sitúa Francia, que tiene una flota de 5.863 vehículos de pila de combustible de hidrógeno.

El podio lo cierra Países Bajos, que tiene una flota de 3.557 vehículos de pila de combustible.

Las ventas caen en 2025

En el primer semestre del año, las matriculaciones de este tipo de vehículos en todo el mundo acumulan un descenso del 27,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta las 4.102 unidades, según datos de SNE Research.

Del recorte no se salvan ni siquiera las ventas de vehículos comerciales de fabricantes chinos, las cuales registran un descenso del 18,4% en la comparativa interanual, hasta las 2.040 unidades.

Ninguna región experimentó incrementos en las ventas de vehículos de hidrógeno. China experimentó una caída del 18,4%, Corea del Sur mermó las matrículas un 30,1% (con 1.218 unidades), en Europa cayeron un 19,8% (485), en Japón un 51,1% (216) y en Estados Unidos descendieron un 59% (132).

Tan sólo una compañía logró incrementar las ventas de vehículos de pila de combustible de hidrógeno: Honda. Una situación que se explica a que ha sido a partir de este año cuando ha empezado a comercializar este tipo de tecnología.

Concretamente, lo hace con el Honda CR-V e:FCEV, el cual se comercializa en Estados Unidos y en Japón. De este modelo se han matriculado un total de 112 unidades en el primer semestre del año.

Tanto Hyundai como Toyota han visto reducidas sus ventas de modelos de pila de combustible. La surcoreana se sitúa como líder en ventas, con un total de 1.252 unidades comercializadas, un 31,9% menos en la comparativa interanual.

Y eso que el pasado mes de abril Hyundai presentó la segunda generación del Nexo. Ni siquiera eso ha servido como aliciente para incrementar las ventas.

Toyota, por su parte, ha recortado sus matriculaciones de pila de combustible un 46,1% hasta junio, con un total de 698 unidades entregadas. Y eso que lo hace con dos modelos: el Mirai y el Crown. Pese al descenso en ventas, la mayor automovilística del mundo siguió invirtiendo en el desarrollo de esta tecnología, así como en la infraestructura relacionada.

China apuesta por el hidrógeno

En su nuevo plan para los dos próximos años, China se ha comprometido a promover la construcción de infraestructura de recarga de hidrógeno.

De esta manera, no es de extrañar que el gigante asiático también tenga el control total de la cadena de valor de esta tecnología.