Leapmotor C10 REEV: el nuevo SUV electrificado que combina autonomía extendida y un arsenal tecnológico

Que China lidera una carrera tecnológica en el sector del automóvil es bien sabido por todos. Que en un momento de transición hacia la electrificación se posiciona como el faro de una industria, la europea, a la que está costando transformarse, también.

Pero una cosa es ser consciente de ello y otra, muy distinta, es probarlo. La decisión que tomó a finales de 2023 el otrora consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, de invertir en una startup automovilística china parece ser acertada.

La llegada de Leapmotor al mercado español se produjo en octubre de 2024 y el objetivo de la compañía pasa por comercializar 2.000 unidades este año. Hasta agosto han matriculado 1.477 unidades.

Y lo ha hecho con dos modelos: el T03, un modelo eléctrico del segmento A, y el C10, un SUV del segmento D que se ofrece con tecnología completamente eléctrica o eléctrica de autonomía extendida.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia ha sido de este último modelo. Concretamente, el equipado con la tecnología eléctrica de autonomía extendida (REEV, por sus siglas en inglés).

Pese a que la gran mayoría de fabricantes ha decidido no invertir, por ahora, en esta tecnología en Europa, dado que tiene bastantes años, sí es una de las soluciones más comercializadas en China.

A fin de cuentas, la tecnología eléctrica de autonomía extendida es muy similar a la híbrida enchufable.

La diferencia es que la primera monta baterías más grandes que la segunda. Esto proporciona al vehículo una mayor autonomía, que se combina con un depósito de gasolina de 50 litros.

Todo ello permite al Leapmotor C10 REEV ofrecer una autonomía de 970 kilómetros, de los que hasta 145 se pueden hacer de forma completamente eléctrica.

Vista tres cuartos delantera del Leapmotor C10 REEV A. Tejero

Al pertenecer al segmento D, hablamos de un modelo grande. El C10 REEV tiene una longitud de 4,73 metros, una anchura de 1,90 metros, una altura de 1,68 metros y una distancia entre ejes de 2,82 metros. En cuanto al peso, el modelo se sitúa en los 1.950 kilos.

En román paladino, es un barco. En caso de que dispongan de una plaza de garaje, asegúrense de que sea grande porque el modelo lo va a necesitar. En caso contrario, procuren encontrar un hueco con espacio.

En la prueba realizada se han recorrido más de 200 kilómetros por vías urbanas e interurbanas. El consumo del vehículo se ha situado en los 5,9 litros a los 100 kilómetros a nivel de combustible, mientras que el eléctrico ha alcanzado los 12,2 kWh a los 100 kilómetros.

A nivel exterior, el Leapmotor C10 REEV llama la atención, además de por sus dimensiones, por su robusto diseño. Los tiradores de las puertas se encuentran completamente enrasados, lo que le confiere un aire premium.

Tan sólo dos botones

Es en el interior donde se aprecia, además de un amplio habitáculo, que China lidera la carrera de la industria automovilística. El coche tan sólo cuenta con dos botones ubicados en el volante. En la parte del techo se encuentran los warnings y la llamada de emergencia, obligatorios en Europa. No busquen más botones. No los hay.

Casi todas las funciones se realizan a través de la tablet de 14,6 pulgadas ubicada en el centro del salpicadero. Incluso el reglaje de los retrovisores se realiza en la tablet.

La ausencia de botones es bastante común en China, donde apuestan por unos interiores diáfanos y una gran pantalla en el salpicadero para controlar la gran mayoría de sistemas.

Algo completamente opuesto a lo que sucede en el Viejo Continente, donde estamos más acostumbrados a contar con botoneras. Por este mismo motivo, cuesta adaptarse a la conducción de este vehículo.

Vista tres cuartos trasera del Leapmotor C10 REEV A. Tejero

Pese a la obligada necesidad de tener que utilizar la tablet para todas las funciones, el vehículo responde con el aplomo que se le presupone. El barco no se mueve, su conducción es suave al igual que su suspensión, la cual es la mar de cómoda.

Otra de las características principales de este vehículo es que el uso del smartphone es obligatorio. Muchas de las funciones del vehículo pasan por su configuración a través del teléfono. Es lo que sucede, por ejemplo, con el control de crucero adaptativo.

Una cama doble en su interior

El modelo también viene equipado con un techo panorámico, no practicable, que abarca una superficie de 2,1 metros cúbicos. También es destacable que el vehículo se puede convertir también como una cama.

El puesto del conductor está presidido por un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas. Además, los asientos delanteros son eléctricos.

Dadas las grandes dimensiones, si se abaten los asientos delanteros y los traseros, el Leapmotor C10 puede convertirse en una cama doble de 1,80 metros de largo y 1,20 metros de ancho.

El vehículo incluye 26 espacios de almacenamiento: 10 en la primera fila, 10 en la segunda y seis en el maletero, lo que garantiza que haya un espacio específico para cualquier necesidad. Un maletero que cubica 400 litros.

Por el segmento en el que se ubica es una capacidad limitada frente a su competencia. No obstante, también es común que los clientes chinos prefieran contar con un menor espacio en el maletero en detrimento del interior del habitáculo.

Una característica muy demandada en China y que en occidente no es tan común es la iluminación ambiental. Si bien es cierto que puede ser una ayuda a la hora de aparcar el vehículo, dado que emite señales de advertencia, no sucede lo mismo en el caso de seguir el ritmo de la música.

Interior Leapmotor C10 REEV A. Tejero

Pero también se puede apreciar el avance chino a la hora de acceder al vehículo. El Leapmotor C10 REEV no cuenta con una llave para acceder al vehículo, sino con una tarjeta.

Así las cosas, para abrir el vehículo es necesario pasar la tarjeta o el teléfono móvil por el retrovisor del conductor. Es decir, no cuenta con apertura por proximidad, una función más que necesaria en caso de ir con las manos ocupadas.

Un debe importante del modelo es que no cuenta con la integración ni de Apple CarPlay ni de Android Auto. Dos sistemas que son de uso cotidiano en occidente.

En definitiva, el Leapmotor C10 REEV es una opción acertada para todos aquellos que estén considerando dar el salto hacia la movilidad electrificada.

Al tratarse de un modelo electrificado se beneficia de la etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico. Pero también es una opción más que acertada para todos aquellos que no dispongan de un punto de recarga en su domicilio.

La autonomía combinada de 970 kilómetros permite desplazarse con tranquilidad en viajes largos. Su precio también juega a su favor. El modelo probado tiene un coste de 34.750 euros, sin descuentos ni promociones.