Los accionistas de FCA España aprueban por unanimidad la fusión con Stellantis

Los accionistas de Fiat Chrysler Automobiles Spain han aprobado su fusión con Stellantis España. Cuatro años después de la fusión entre los Grupos PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall y DS) y FCA (Fiat y Chrysler, entre otras enseñas), que dio lugar a Stellantis, el consorcio francoitaloamericano contará con una sociedad que aglutinará toda su actividad en España.

Los accionistas de FCA Spain tomaron esta decisión de forma unánime el pasado 11 de septiembre, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras.

Así las cosas, la fusión de ambas sociedades conlleva la extinción sin liquidación de Fiat Chrysler Automobiles Spain y la transmisión en bloque de su patrimonio social a Stellantis España. Una sociedad cuya actividad se inició el 14 de agosto de 1919.

Por este motivo, Stellantis España adquiere, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de Fiat Chrysler Automobiles Spain.

La presentación de la fusión en el Registro Mercantil de Madrid se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre.

Asimismo, se presentará la fusión en el Registro Mercantil de Pontevedra el próximo 10 de diciembre, mientras que la inscripción de la fusión en dicho registro está previsto que se produzca el 30 de diciembre.

Dicho acuerdo de fusión se llevó a cabo el pasado 18 de diciembre de 2024, cuando la compañía firmó una operación de compraventa con la sociedad del grupo Stellantis Europe, mediante la que la filial española adquirió la totalidad de Fiat Chrysler Automobiles Spain por un importe de 150 millones de euros.

Consolidación de las sociedades

El camino emprendido por Stellantis es la culminación de un proceso de fusión que echó a rodar a comienzos de 2021. Entonces, Stellantis contaba con las sociedades Opel España, PSAG Automóviles Comercial España, Peugeot-Citroën Automóviles España, además de Fiat Chrysler Automobiles Spain.

A finales de noviembre de 2022, Opel España absorbió PSAG Automóviles Comercial España y Peugeot-Citroën Automóviles España.

Otro cambio se llevó a cabo entonces. Opel España modificó tanto su denominación social como su domicilio. Así, la compañía pasó a denominarse Stellantis España desde el 1 de enero de 2023, al tiempo que su domicilio social pasó de estar en Zaragoza a hacerlo en Vigo.

Cabe recordar que es en la ciudad olívica donde Stellantis tiene la planta que más vehículos produce de España.

De esta manera, Stellantis España pasará a contar con unos activos que superan los 7.000 millones de euros.

De este monto, 6.785 millones en activos corresponden a Stellantis España (4.827 millones en activos corrientes y otros 1.958 en activos no corrientes), mientras que otros 404,1 millones (358,6 millones en activos corrientes y 45,5 millones en activos no corrientes) corresponden a los activos de FCA Spain.

Desempeño en 2024

Al cierre de 2024, la evolución de las distintas sociedades presentó contrastes significativos. En el caso de Stellantis España, la compañía dejó atrás las pérdidas del ejercicio anterior y volvió a números positivos.

La filial del grupo francoitaloamericano alcanzó un beneficio de 718,9 millones de euros, frente a las pérdidas de 46,1 millones con las que había concluido 2023. Esta mejora estuvo impulsada, principalmente, por el desempeño de Stellantis Argentina —controlada por Stellantis España—, que recuperó la rentabilidad durante 2024.

En concreto, la participación en la filial argentina generó un beneficio de 42,3 millones de euros, tras las pérdidas de 193,7 millones registradas un año antes.

La cifra de negocios de Stellantis España, sin embargo, descendió un 6,5%, hasta los 15.496 millones de euros. Esta caída responde a la reducción en las ventas de vehículos nuevos, tanto de producción propia como importados.

Por su parte, FCA Automobiles Spain cerró 2024 con un beneficio de 14,9 millones de euros, lo que representa un retroceso del 40% respecto al ejercicio previo.

Esta sociedad se encarga de la importación y distribución en España de vehículos, repuestos y accesorios de las marcas Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional y Jeep.

En cuanto a su facturación, se situó en 747,9 millones de euros, lo que supone una disminución interanual del 20%.