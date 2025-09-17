José Luis, revisor de coches: "Si queréis algo divertido, además de barato de mantener, este es vuestro juguete"

"Este es un vehículo de disfrute, juguetón, no hace falta irse y gastarse las cifras que vale un coche con 400 o con 500 caballos", así describe José Luis, un entendido en el sector, un vehículo de lo más deportivo pero con un precio asequible.

El experto cuenta con su propia empresa dedicada a la comprobación de estado de automóviles, los cuales él mismo expone a través de las redes sociales dando consejos a los posibles compradores de un modelo de segunda mano con los que conocer su estado y evitar fraudes.

El vehículo en cuestión es un Seat Ibiza Cupra 1.8 Cupra Turbo, este se encuentra en un escampado donde argumenta que "se está depreciando muchísimo y se está olvidando", De la misma manera, admite que no es necesario acudir a modelos deportivos con precios elevados, si existen unidades de estas características.

Imagen de la presentación de un Seat Ibiza Cupra. Getty Images

Como uno de los beneficios a los que se hace referencia sobre el ejemplar, recalca sus bajos mantenimientos económicos junto con un tacto directo, a lo que se suma su recorrido corto en las marchas. A este coche, le caracteriza su ligereza. Aunque, por el contrario, no posee un gran ruido de escape a pesar de su visible aspecto deportivo.

En cuanto a la disponibilidad del ejemplar, las unidades a buscar deben ser dentro del segmento de segunda mano, como el caso propuesto, debido a que la marca confirmó la finalización del proyecto de este ejemplar en 2019.

Por otro lado, este ejemplar cuenta con el anticongelante G13, donde vienen incluidas las llamadas bolsas de silicatos. El entendido recomienda cambiarlo y eliminarlas, ya que este componente produce fallos que pueden afectar a distintos sistemas del motor, por ello la opción que sugiere es utilizar G12 EVO.

"Si tenéis uno de estos o pensáis comprarlo, haced, por favor, especial atención a la PCV", afirma refiriéndose a la válvula de ventilación positiva del cárter, encargada de liberar la presión de los gases que produce el motor. Si este rezuma aceite se debería sustituir, porque el sistema podría estar colapsado. De este modo lo muestra el revisor en sus redes.

José Luis hace referencia a la estética de sus escapes con un difusor central, además de los anagramas de la marca por todo el modelo. En cuanto al interior, destaca su caja de cambios manual junto con la comodidad de sus asientos. "Si queréis algo divertido, además de barato de mantener, este es vuestro juguete", admite.

Y finalmente, la unidad que muestra cuenta con 57.000 kilómetros "es mucho más barata que una unidad de Golf GTI con 100.000 kilómetros", confirma el entendido, admitiendo que es una opción más que viable si se busca este tipo de características en un modelo.