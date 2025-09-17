Chery Automobile, propietario de Omoda y Jaecoo, prevé recaudar 1.000 millones con su salto a la bolsa de Hong Kong
El fabricante automovilístico, que también participa en Ebro con un 40% del capital, prevé debutar el 25 de septiembre en el parqué hongkonés.
El fabricante chino Chery Automobile, propietario de las marcas Omoda y Jaecoo en el mercado español, prevé debutar en la bolsa de Hong Kong el próximo 25 de septiembre.
La automovilística buscará recaudar 9.150 millones de dólares de Hong Kong (unos 1.000 millones de euros al cambio actual) en una oferta pública inicial que será la mayor salida a bolsa de la región.
La compañía ha puesto en el mercado 297,4 millones de acciones a un precio de entre 27,75 y 30,75 dólares de Hong Kong cada una. El precio final se anunciará el 24 de septiembre y se espera que la negociación comience el 25 de septiembre, según ha adelantado Reuters.
Chery dijo que utilizaría el 35% de las ganancias de su salida a bolsa para investigación y desarrollo de vehículos de pasajeros de diferentes modelos y para ampliar aún más su cartera de productos.
Otro 25% adicional se destinaría al desarrollo de su vehículo de próxima generación en los próximos tres años.
Los coordinadores generales de la salida a bolsa de Chery Automobile son China International Capital, Huatai Securities, GF Securities y Citic Securities.
Además, Hillhouse Investment y otros inversores principales, a los que se les asignan acciones a cambio de conservarlas durante al menos seis meses, acordaron comprar alrededor de 495,4 millones de euros en acciones de Chery.