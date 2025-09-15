Pedro Orellana, experto en coches: "No vas a encontrar nada que tenga este nivel de acabados, es flipante"

"Este es el coche que nunca te habías pensado comprar, pero que seguramente lo hagas". Así comienza Pedro Orellana, entendido en el sector de la automoción, la presentación de un modelo chino, que a él mismo le ha impresionado.

El vehículo en cuestión es de la marca Jaecoo, perteneciente al grupo Chery al igual que Omoda, ambas creadas en 2023. Y con tan sólo dos años de vida en el mercado, han conseguido darse a conocer y posicionarse dentro del sector de la automoción en España.

Por su parte, el gigante chino Chery sí que cuenta con un gran recorrido de experiencia, ya que lleva en el sector desde 1997. Sus modelos se caracterizan por la tecnología y la equipación con la que cuentan. Sus líneas simulan el lujo de manera asequible, lo que llama considerablemente la atención de sus posibles compradores.

Imagen del Jaecoo7

Hoy analizaremos concretamente el modelo Jaecoo7, desde la marca lo definen como "urbano y aventurero". Y así es, su comodidad con sus siete modos posibles de conducción ofrece la versatilidad idónea para un entorno de ciudad sin descartar los caminos más abruptos.

Entre sus posibilidades se encuentra la conducción normal, Eco, Sport, Barro, Arena, Nieve y Todoterreno. A la que se suma su potencia de 145 CV con una aceleración en 10,8 segundos y un consumo de 7,5 litros a los 100 kilómetros.

Por otro lado, el modelo cuenta con una versión híbrida enchufable, en la que es posible recorrer hasta 90 kilómetros con su autonomía eléctrica. Mientras que combinada, asciende a 1.200 kilómetros. Esta variante tiene tres modelos de conducción a elegir, entre los que se encuentran Normal, Eco y Sport.

El precio de salida del modelo electrificado parte desde los 23.990 euros, contando con siete años de garantía. "Y es que por este rango de precios no vas a encontrar absolutamente nada que tenga este nivel de extras y acabados, es flipante", confirma Orellana de este modo en sus redes.

De la misma manera, el entendido analiza la capacidad con la que cuenta. Un amplio maletero con 424 litros de capacidad. De la misma manera que incluye techo panorámico eléctrico, tracción a las cuatro ruedas y carrocería reforzada para una mayor seguridad.

En conversación con el entendido, destaca sin dudar los acabados que dispone el modelo, además de su precio. Incluye que con la versión híbrida la rentabilidad aumenta considerablemente, gracias a las ayudas disponibles para adquirirlo.

"Sin duda un coche a tener en cuenta para comprar en 2025", finaliza dejando clara su opinión sobre este ejemplar.