Adiós al examen actual de conducir: estos son los nuevos cambios que empezarán a implantar en octubre

Ante los nuevos tiempos, La Dirección General de Tráfico (DGT) se suma a la ola de los cambios con la implantación de un nuevo sistema de evaluación, con el que reducirá las deficiencias con las que cuenta el modelo actual.

De este modo, se dejarán de lado las pruebas basadas en la memorización para aproximarse a ejercicios aplicables a las situaciones reales. De este modo se conseguirá una evaluación de los conocimientos en su modo de aplicación práctica.

El modelo actual se encuentra formado por 30 cuestiones a responder, con cuatro posibles opciones, de las cuales, tan sólo una es correcta. Por el contrario, del nuevo formato al que se le podrán incluir videos con situaciones de riesgo, con lo que se podrá comprobar la percepción del examinado, no desaparecerán las preguntas tradicionales.

Imagen de una prueba test. Getty Images

Este cambio tiene su origen en el problema vigente de los nuevos conductores, al no conocer el procedimiento adecuado para circular en muchas ocasiones a consecuencia del mecanismo de memorización y no de razonamiento de la prueba.

Con esta modificación se conseguirá que el examinado sea capaz de anticiparse a los posibles riesgos antes de ponerse al volante, siendo capaz de tomar decisiones en situaciones de complejidad por aprendizaje y no relación.

Los clips que se le propondrán al examinado, contarán con carácter interactivo. Serán visualizados simulando el punto de vista del conductor, en ellos se deberá identificar el riesgo potencial y valorar una correcta actuación.

Además, se ampliará el marco de preguntas con nuevo contenido a partir del próximo 1 de octubre, donde se sumará el nuevo catálogo de señales con el que cuentan las carreteras españolas.

Se incluirán todas aquellas modificaciones impuestas durante el verano. Por lo que en el nuevo temario se añadirán los cambios en el catálogo oficial de señales de tráfico.

Por lo que para acceder a la prueba de circulación, los nuevos estudiantes deberán ponerse al día de todas estas novedades. Aunque en primer lugar serán las señales y a lo largo de 2026 se incluirá el formato video.