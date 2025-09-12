Bruselas no cede a las demandas de la industria del automóvil y no rebajará los límites de emisiones para 2035

La Comisión Europea no ha cedido ante las demandas que pedía el sector del automóvil a la hora de rebajar los límites de emisiones de CO2 marcados para 2035.

La tercera reunión del Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Industria Automotriz Europea ha servido para poner de manifiesto que tanto Bruselas como la industria automovilística coinciden en que se ha de "actuar con rapidez".

Pese a esta necesidad, aún es necesario definir los acuerdos con el fin de no perder competitividad en un entorno marcado por el liderazgo de China y la guerra comercial. Así las cosas, Bruselas tiene claro que el futuro del Viejo Continente tiene que pasar por "consolidar el liderazgo europeo en vehículos eléctricos".

Ahora bien, Bruselas sí reconoce que

No obstante, la reunión también ha servido para tratar otros temas como la aceleración de la innovación de los vehículos autónomos y conectados y fortalecer la industria europea de fabricación de baterías.

Un negocio, el de las baterías, cuya cadena de valor está plenamente dominada por China. Pese a ello, la Comisión Europea ha firmado un Memorando de Entendimiento para impulsar la investigación y la innovación en automoción a nivel de la UE, con el objetivo de posicionar a Europa como líder en movilidad sostenible e inteligente para 2035 y años posteriores.

Dicho memorando ha sido rubricado por los comisarios Ekaterina Zaharieva y Apostolos Tzitzikostas. En él se une a la Asociación 2Zero (centrada en el transporte por carretera de cero emisiones), la Asociación CCAM (Movilidad Conectada, Cooperativa y Automatizada) y la Asociación BATT4EU (innovación en la cadena de valor de las baterías) con sus principales partes interesadas y representantes de la industria para abordar las necesidades estratégicas del sector de la automoción.

Ola Källenius, presidente de la patronal europea de fabricantes de automoción (Acea) y director general de Mercedes-Benz, ha explicado que "puede que aún no hayamos aclarado todas las diferencias ni tengamos las respuestas a todos los desafíos. Pero estamos seguros de que el abanico de soluciones se está ampliando y confiamos en que el trabajo de los próximos meses dará resultados".

