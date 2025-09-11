Un revisor de coches analiza este modelo y no duda en recomendarlo: "Es muy fiable y barato de mantener"

"Uno de los SUV que más gente compra hoy en día" así comienza un revisor de coches, un análisis sobre un Audi RSQ3, el modelo concretamente es del año 2023. Y es que con el mercado de segunda mano al alza, para asegurarse de que se hace una buena compra, muchos, contratan este tipo de servicios.

El experto muestra detalladamente el estado del vehículo desde el video publicado en sus redes sociales. Se pueden ver algunos arañazos en los paragolpes, llantas y laterales, junto con la parte delantera repintada.

"Hay que revisar muy bien como se ha tratado el coche y sin diagnosis es muy difícil de saber", confirma. Por ello, utilizar este tipo de dispositivos que muestran los kilómetros reales, además de los posibles que tenga, se convierte en algo crucial para evitar una posible estafa.

Imagen de un Audi RS Q3. Getty Images

"Su caja de cambios es muy muy resistente y el diferencial trasero tampoco falla", argumenta el entendido. En cuanto a sus características, la propia marca lo define como un modelo funcional para el uso diario, sin dejar de lado las líneas deportivas que le caracterizan.

El espacio no va a ser un problema, ya que este conocido SUV cuenta con 530 litros de maletero que aumenta a los 1.525 litros al plegarse los asientos traseros. De este modo lo muestra el revisor desde el vídeo publicado en sus redes sociales.

@needcarhelp El Audi RSQ3 no da problemas, es de los SUVs más fiables y por eso muchos lo buscan. Pero cuidado: es habitual encontrarlos con los kilómetros tocados y el stop filter instalado. Antes de comprar, mejor revisarlo. ♬ sonido original - NEEDCARHELP

En cuanto a los consumos que tiene este vehículo, rondan entre los 10,1 y los 9,5 litros a los 100 kilómetros en un entorno combinado de carretera y ciudad. Mientras que sus cifras de contaminación se encuentran alrededor de los 217 228 gramos el kilómetro, todo ello dependiendo de los neumáticos que se utilicen.

Aunque según argumenta el entendido, el gasto de combustible aumenta a unos 12 o 13 litros a los 100 kilómetros. En el modelo se incluyen faros led, junto con llantas de 20 pulgadas e intermitentes dinámicos de serie."Es muy fiable y barato de mantener", aclara.

Si hablamos de potencia, el nuevo modelo que comercializa la marca cuenta con 400 CV, lo que proporciona una aceleración de 4,5 segundos para alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además de tracción total en todas sus ruedas, con sistemas de frenado de acero.

En cuanto a los posibles contras, el experto recalca que a pesar de que todo funciona correctamente sin temblores, no cuenta con un gran sonido de escape. Además de carecer de la agresividad característica de un deportivo, se respira todo lo contrario, argumenta, a pesar de su agresivo aspecto.

"En resumen, es un coche muy fiable y muy resistente, muy barato de mantener porque todo es muy económico". Confirmando que el mismo comprueba todos los sistemas que le gustaría a él mismo que se mirasen si el coche fuera por él.