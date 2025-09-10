Paco Recio, experto en motor, recomienda un coche de segunda mano en España: "Una calidad muy decente"

La venta de coches, de ocasión, se ha disparado. Entre los meses de enero y julio se transfirieron 1.385.000 usados frente a 708.000 nuevos vehículos matriculados, según las cifras de Ideauto.

De la misma manera que ha aumentado la utilización de piezas de repuesto usadas, Según cálculos de Recomotor, el 95% de las partes de un coche son recuperables.

La organización asevera que: "un motor reacondicionado evita la emisión de hasta 350 kilos de CO₂ frente a la producción de uno nuevo. Mientras que una caja de cambios recuperada puede suponer hasta 150 kilos menos de emisiones".

"Una calidad muy decente para envejecer con dignidad", así presenta Paco Recio, experto en el mundo del motor, un modelo, que él mismo considera como fiable dentro del sector actual.

Se trata del Mazda 3, concretamente, él recomienda la versión en la que su motor es de 2 litros con 120 CV o 122 CV de potencia. "Motor atmosférico, caja manual y además lleva distribución por cadena", confirma el entendido de este modo en sus redes sociales.

"En mi opinión tiene una estética espectacular, un toque elegante y deportivo".

"En mi opinión tiene una estética espectacular, un toque elegante y deportivo". Confirma que en el mercado de segunda mano, las unidades que se encuentran en un buen estado tienen un precio alrededor de los 16.000 euros, mientras que nuevo, tiene un precio de salida de 27.800,00 euros en su versión Prime-Line.

El modelo, en la versión nueva y básica, la nombrada, cuenta con 140 CV de potencia. Con ello, entra la posibilidad de elegir entre cambio manual o automático. Además de un gasto de combustible de entre 5,6 y 6,5 litros a los 100 kilómetros.

En conversación con Adrián Diez, dueño de un modelo de Mazda 3. El 'e-SKYACTIV G', sin extras y con 120 CV de potencia, desde 2021, asegura. "No me ha dado ningún problema, le he hecho casi 100.000 kilómetros".

El conductor destaca la comodidad y especialmente su palanca de cambios, junto a la dirección, la cual define como "bastante precisa". En cuanto a los materiales con los que cuenta el modelo, Diez lo deja claro: "Es un coche que tiene acabados de coche premium por un precio asequible", confirma.

En cuanto al consumo, reconoce que: "Yo le hago entre 6 y 6.5 litros a los 100 kilómetros", por lo que se encuentra dentro del rango que el propio fabricante indica sobre el vehículo.

Del mismo modo, recalca, que le dieron cuatro años de garantía, cubriendo las revisiones anuales del vehículo. "Cuando lo conduces por primera vez, te transmite confianza", concluye.