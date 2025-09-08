Pedro Sánchez anuncia 54 millones para el desarrollo de la nueva gigafactoría de baterías en Valladolid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el presidente del Foro Económico Mundial (FEM), Borge Brende (d) EFE/ Daniel González

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la dotación de 54 millones de euros para el desarrollo de la nueva gigafactoría de baterías en Valladolid construida por Inobat Iberia que va a crear 260 empleos directos y 500 indirectos, con una inversión total de 700 millones de euros.

"Nuestra apuesta por la descarbonización en la industria verde se materializa en ejemplos", ha destacado el jefe del Ejecutivo durante el acto 'España, vanguardia de la industria verde', celebrado en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones, en Madrid.

Además, Sánchez ha avanzado que el Ejecutivo va a fomentar la compra pública verde a través de obligaciones y de incentivos, así como la contratación pública con requisitos de compra de productos cuya huella de carbono sea "nula o reducida".

"El objetivo es que el sector público sea también un tractor, un motor que lidere la creación de demanda verde por parte de la industria nacional", ha destacado.

Durante el acto de este lunes, ha tenido lugar la adhesión formal de España a la alianza público-privada 'First Mover Coalition', impulsada por el Foro Económico Mundial. El presidente de este Foro, Borge Brende, ha explicado que en 2030 se espera que esta coalición tenga un valor de 2.000 millones de euros y contribuya en reducir en 26.000 millones las toneladas de CO2.

Emisiones de CO2

Brende ha destacado que España es el país que más avanza en este sentido de todos los países de la OCDE. "España es realmente un ejemplo de cómo es posible tener un crecimiento económico sostenido y a la vez que se mitigan las emisiones de CO2 y se reducen las mismas", ha subrayado.

En esta línea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado que, con esta firma, se reafirma "una vez más que España quiere estar en el liderazgo de la respuesta ante la emergencia climática".

Según la ministra, el mayor reto por delante es el cambio climático y considera que es importantísimo contar con un pacto de Estado y un consenso político y social "que trascienda a las legislaturas" para hacer frente al mismo.

"Desde el Gobierno vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando esos ecosistemas y esas políticas que aúnen industria, economía y acción climática", ha recalcado.

En la jornada, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado el "compromiso" del Ejecutivo con intentar atajar de manera contundente los efectos de la emergencia climática que ya vive el país.

"La relación entre sostenibilidad medioambiental y economía y competitividad es una relación positiva y esta relación es la que queremos seguir fomentando en España", ha recalcado el titular de Economía.

Según Cuerpo, en los últimos seis años España es el segundo destino del mundo en inversión extranjera directa en proyectos 'Greenfield,' en materia de energías renovables.