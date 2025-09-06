Un mecánico alerta lo que le puede suceder a tu coche si lleva mucho tiempo parado: "Hay que poner una bomba nueva"

Con las vacaciones no todos se llevan los coches, muchas veces quedan estacionados durante semanas. Al igual que los vehículos que se tienen en segundas viviendas o no, se les da un gran uso, pues esto, puede generar serios daños en el motor.

Mateo, mecánico de profesión, expone desde sus redes sociales un problema que le sucede a un vehículo que ha estado estacionado durante cuatro años y tras intentar arrancarlo, su dueño se ha visto obligado a llevarlo al taller, ya que no conseguía hacer que funcionara de nuevo.

Algo muy importante, aparte de los mantenimientos como el cambio de filtro o aceite, es el estado de la gasolina. Con el paso del tiempo, por el hecho de que deteriora los materiales, puede hasta llegar a pudrirse por completo.

Imagen del motor de un coche roto. Getty Images

El mecánico muestra un motor 2.000 inyecciones con 16 válvulas y atmosférico, en este, se ve cómo el paso del tiempo ha afectado seriamente al estado tanto del aforador, recipiente donde se encuentra la bomba, como a esta misma, la cual afirma que "está totalmente agarrada". La consecuencia ha sido la descomposición de los materiales como los plásticos.

Por lo que los residuos formados han ido cogiéndose por la bomba haciendo que esta se rompa, por lo que aparte de sustituirla, también hay que cambiar su aforador y la goma de cierre que impide las posibles fugas.

Tras conversar con el mecánico de talleres Hernández de Madrid, este asevera que todos los coches de combustible gasolina, cuentan con esta bomba, situada en el interior del depósito.

Es la encargada de enviar la gasolina del depósito al motor, esta puede ser mecánica o eléctrica, por lo que su precio varía dependiendo de la que se tenga.

La mecánica está situada fuera del depósito de combustible, por lo que su coste se reduce considerablemente sobre los 80 o 100 euros.

Aunque, generalmente, los coches más modernos cuentan con la versión eléctrica, Luis Hernández, el mecánico de este taller, confirma que este segundo modelo es considerado más fiable, ya que en caso de accidente ella misma corta el flujo de combustible. Esta avería, con bomba eléctrica, tiene un precio aproximado de unos 300 euros. De este modo lo muestra Mateo en su publicación.

Pero el proceso no queda aquí, puesto que si se cambian los materiales únicamente volveremos a tener que acudir al taller. Se debe limpiar todo el sistema eliminando los restos de gasolina antigua. Y finalmente, se debe incluir un combustible nuevo de calidad con lo que mantener el sistema.