Un mecánico revela qué tipo de coche comprar en España: "Es un motor que tiene un menor gasto de combustible"

Los precios de la gasolina están dando una tregua durante este mes de agosto, y es que tras abaratarse un 0,7 % y un 0,27 % la gasolina y el diésel respectivamente durante las semanas anteriores en lo que llevamos del ejercicio anual, los precios se han abaratado llegando a costar 5,7 euros menos según los datos de Europa Press.

Entre los conductores suele existir el eterno dilema de qué combustible elegir en la compra de un vehículo, bien, pues Juan José, mecánico, trae la respuesta a esta cuestión, todo depende del uso que se le vaya a dar.

Si se van a hacer trayectos de largas distancias, el entendido aclara que la mejor opción es un coche diésel. Al igual que si se busca un coche para el transporte de caravanas o remolques, junto con los que estén destinados a las cargas de mercancías.

También será la mejor para el sector industrial, en vehículos como un tractor. "Todo esto lo puede hacer un gasolina, sí, pero es preferible un diésel por su eficiencia". Y respecto a su consumo, este tipo de modelos se caracterizan por un menor gasto de combustible.

"No te interesa comprar un diésel para hacer 5.000 kilómetros al año, te vas a gastar más en mantenimiento que en gasolina", asegura. De este modo lo muestra el mecánico en sus redes.

Si pasamos a hablar de la otra cara de la moneda, Juan José lo tiene claro, un gasolina es mucho más fácil de mantener, además de cómodo. Y es el que recomienda si se busca un coche para ciudad y trayectos cortos. "En mantenimiento a largo plazo lo vamos a agradecer", aclara.

Asegura, que los de este tipo de combustible suelen conseguir las etiquetas medioambientales con una mayor facilidad.

Otro dilema ha llegado con los nuevos modelos híbridos y eléctricos. Aunque un factor determinante son los puntos de carga y si el conductor puede tener uno personal o cercano a su vivienda.

Además, como ya aclaró la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), informó de la desigualdad existente entre las distintas comunidades sobre los puntos de recarga con los que cuentan. "La falta de electrolineras impide que la compra de coches eléctricos despegue", afirman.

A pesar de esto, para incentivar las compras de vehículos eficientes se ha instalado el Plan Moves III vigente hasta 31 de diciembre de 2025.

Situación del Plan Moves III

Para su implantación, el gobierno central fue el que impulsó la propuesta, pero son las comunidades quienes gestionan los presupuestos repartidos acordes con el número de habitantes de cada una de ellas.

Por su parte, Madrid, Cataluña y Galicia han sido las primeras en quedarse sin recursos por la alta cantidad de solicitudes recibidas. La capital, agotó los recursos de 43,6 millones de euros con los que contaban a la cuarta semana de abrir el plazo y por ello ha pedido más presupuesto al gobierno central.

Respecto a Cataluña, la comunidad recibió una mayor cantidad de solicitudes que dinero adjudicado, con 34,31 millones de euros registraron 7.662 solicitudes, que equivalen a un valor de 37,73 millones de euros.

Finalmente, Galicia, que contaba con 12 millones de euros, repartió su presupuesto en un tiempo de dos semanas, a esta le sigue de cerca el País Vasco, quienes están próximos a agotar sus fondos.