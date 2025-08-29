Jesús Alloza, experto en coches, no tiene reparos y señala esta manía al conducir: "Vas a pagarlo caro, es irreparable"

Las manías en la conducción están a la orden del día, en muchos casos se pueden convertir hasta en un peligro para la circulación, además de para el estado del coche, pudiendo generar averías por un simple gesto.

Jesús Alloza, entendido en el mundo del motor, desde su red social llamada @Frpassion, revela algunas prácticas erróneas en las que, si se hacen, él mismo asegura que: "vas a pagarlo muy caro, esto que le haces a tu coche cada día". Como, por ejemplo, apoyar la mano en la palanca de cambios mientras se circula.

Poner la mano continuamente genera una presión innecesaria, lo que acelera el desgaste, produciendo efectos secundarios como que las propias marchas se salgan solas. Además de que el cambio no sea certero, ya que el mecanismo ha cogido holgura. "Son hábitos que parecen insignificantes, pero tu coche los odia y tu bolsillo los nota", afirma Alloza.

Imagen de un conductor arrancando su vehículo. Getty Images

Otro de los malos hábitos que expone son las frenadas bruscas. "Tu coche sufre más de lo que crees", confirma. El entendido revela que es mucho menos dañina la frenada progresiva, además recomienda utilizar el freno motor.

En conversación con el experto, asevera que un serio error que cometen los conductores son las frenadas en seco antes de un radar o en las propias autopistas; su recomendación personal es soltar el pedal del acelerador, con lo que se desgastarán menos los frenos, además de generar un menor consumo de combustible.

Siguiendo por el camino de la sutileza, se encuentran los badenes. En la medida de lo posible, se debe intentar pasarlos de manera suave, puesto que los que sufren con este acto son los amortiguadores. "No nos daremos cuenta hasta que sea demasiado tarde y haya que cambiarlos", aclara.

Cuando se pasan estos resaltos a grandes velocidades, las rótulas, que son los pivotes que sujetan la suspensión, sufren de manera innecesaria, al igual que los brazos de suspensión. "Crea un daño irreparable", confirma. Todo esto sin contar la posible pérdida de control del vehículo.

Para aumentar el tiempo en el que se reposta, muchos conductores aguantan circulando en reserva, pensando que esto no influye ni perjudica al vehículo, algo completamente falso. Así lo explica el experto desde su vídeo publicado en las redes.

Lo que sucederá en este caso es que los sedimentos que contienen los restos de combustible circulen hasta la bomba, pudiendo romper el sistema de inyección encargado del suministro de gasolina. "Esto es una avería, muy muy cara", declara Alloza.

Todos los consejos de sutileza no sólo se aplican a la circulación, sino también al estacionamiento. Aparcar rozando los bordillos con el neumático, o con la propia llanta puede tener graves consecuencias en otros componentes, más allá de los que se rozan con ello.

Entre los afectados puede estar la alineación del vehículo, algo que se verá reflejado si el volante tiembla cuando alcanzamos cierta velocidad, o incluso si el coche se desvía hacia un lado, por mucho que se mantenga recto el volante. Por lo que para solucionarlo, habría que hacer una alineación de las ruedas.