Un mecánico no se corta y señala lo que debes hacer si se rompe el embrague: "Es peligroso, mucha precaución"

El cambio de un embrague puede llegar a superar los 1.500 euros, aunque todo depende del modelo de coche que se tenga. Si esta avería sucede en las vacaciones que todavía muchos tienen o lejos de un taller donde no pueden llamar a la grúa, existen algunos trucos.

Enrique, mecánico, explica cómo hacer frente para salir de esta situación comprometida. "Haciéndolo bien y suave, no dañamos nada el cambio ni los sincronizadores o los piñones. Porque rasque un poquito, no va a pasar absolutamente nada", aclara.

El primer paso para mover el coche será introducir la marcha sin importar no tener el pedal de embrague pisado, pero para ello, debemos meterla en parado y arrancar el coche después. "El motor de arranque tiene fuerza para mover el coche", afirma el mecánico.

Imagen del arreglo de un embrague. Getty Images

"Es peligroso, hay que tener muchísima precaución", declara. Esto se debe a que no podemos frenar de una manera rápida, tenemos que prever con bastante antelación la frenada, ya que para poder iniciar la marcha el coche debe estar estático, con lo que poder meter de nuevo la primera.

Por ello, este método sólo se debe utilizar, según confirma el mecánico, para poder salir de una situación comprometida. Para frenar, explica que se puede calar el coche o pararlo antes de frenar mediante un golpe de gas.

Este golpe se hace pisando el acelerador e introduciendo una marcha rápidamente, con esto el motor primero irá hacia delante y luego hacia atrás y en ese microsegundo, en el que desacelera, es el momento de sacar la marcha. "Ha salido sola la marcha", confirma. De este modo lo muestra en sus redes.

Por otro lado, si la distancia que se necesita recorrer es algo más larga y no se puede circular en todo momento en primera, el entendido también da respuesta para ello.

Él utiliza de nuevo el golpe de gas, afirmando que en el momento en el que se vuelve a reducir la velocidad es en el que se debe aprovechar también para pasar a segunda. "Ella sola se va a introducir sin rascar", declara,