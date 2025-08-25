Volkswagen Taigo R-Line 1.5 TSI: el SUV coupé fabricado en Navarra que arrasa en ventas

El Grupo Volkswagen se halla sumido en una profunda transformación hacia la electrificación. De hecho, la estrategia del gigante alemán del automóvil pasaba por apostar por mecánicas de combustión interna, así como completamente eléctricas e híbridas enchufables.

Una estrategia que no ha sido acompañada por la demanda de la misma forma en los distintos mercados europeos. No obstante, es preciso recordar que la marca alemana ha tenido un importante impulso de sus ventas de modelos eléctricos en los últimos meses.

Pero esta situación es actual y dista mucho de la vivida en 2022. Entonces la marca lanzó al mercado el Taigo. Se trataba del primer SUV coupé de la firma alemana en el segmento de los turismos pequeños. Y la fábrica que se encarga de su producción a nivel mundial es la que tiene ubicada en el polígono industrial pamplonés de Landaben.

Desde el lanzamiento de este modelo se dijo que estaba llamado a ser uno de los vehículos más vendidos. Y las previsiones no han fallado. Y es que hablamos del mejor lanzamiento de la historia de la marca. Todo ello debido a que obtuvo el menor número de reclamaciones durante las 12 semanas posteriores al inicio de su producción en serie, llevada a cabo el 27 de septiembre de 2021.

En el mercado español se han comercializado desde su lanzamiento más de 35.572 unidades. De hecho, no ha sido extraño verle entre los modelos más vendidos a lo largo de este tiempo. Todo ello pese a que hablamos de un modelo que sólo se comercializa con mecánicas de gasolina.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Volkswagen Taigo R-Line 1.5 TSI de 150 CV. Se trata de la unidad más equipada y la más deportiva con la que cuenta la marca con sede en Wolfsburgo. Su precio de partida en el mercado español se sitúa en los 34.230 euros.

Se trata de un modelo sin ningún tipo de electrificación. Su carrocería crossover coupé le confiere un estilo agresivo que no pasa desapercibido. Entre los mercados en los que se comercializa están los 28 de la UE, Sudáfrica y Turquía. Asimismo, en Brasil el Taigo se ofrece como Nivus, con variaciones específicas para cada mercado.

Silueta del Volkswagen Taigo R-Line Volkswagen

El Volkswagen Taigo mide 4,26 metros de longitud, 1,49 metros de alto, tiene una anchura de 1,75 metros y una batalla de 2,56 metros, lo que le permite una posición cómoda a todos los pasajeros. Además, su peso se sitúa en los 1.377 kilos.

En la prueba realizada con este modelo se recorrieron 175 kilómetros por vías urbanas e interurbanas y se marcó un consumo medio de 6,2 litros a los 100 kilómetros.

El motor de la unidad probada se corresponde con el más potente que tiene la compañía para este modelo. Se trata de un propulsor turboalimentado de cuatro cilindros 1.5 TSI con 150 CV de potencia. Con esta combinación, el Taigo alcanza una velocidad punta de 212 km/h.

Alcanza los 100 km/h desde parado en 8,2 segundos y cuenta con la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT). Es preciso añadir que la unidad probada montaba un cambio automático de siete velocidades.

Su conducción es más que agradable, sobre todo con el acabado R-Line. El vehículo responde a la perfección a las órdenes del conductor y la suspensión no provoca ningún tipo de vadeo que provoque una pérdida de control del vehículo.

Eso sí, es importante tener presente que los consumos de esta unidad son más elevados en los recorridos urbanos que en los interurbanos. Un problema que se solventa en el momento en que se accede a las grandes vías de circunvalación.

Gran interior

Pese a contar con una carrocería SUV coupé, el Volkswagen Taigo se caracteriza por ofrecer un generoso espacio en su interior.

El puesto de conducción llama la atención por contar con un tablero de instrumentos completamente horizontal. La versión probada monta el Digital Cockpit Pro, que ofrece al conductor numerosas opciones de configuración para las pantallas.

Así, mientras que el cuadro de instrumentos mide 9,2 pulgadas, la de la consola central se sitúa en las 10,25 pulgadas. De hecho, el paquete Discover Pro que montaba la unidad se ofrece de forma opcional por 1.590 euros. Dicho paquete incorpora el sistema de navegación, así como la conexión con Apple Car Play y Android Auto.

El maletero cubica 438 litros y se echa en falta que el suelo del mismo no esté a la misma altura que su apertura. Esto permitiría un acceso mucho más factible a la hora de coger o dejar cosas en el maletero. Cabe destacar que en caso de abatir la segunda fila de asientos se contaría con un total de 1.222 litros.

Puesto de conducción del Volkswagen Taigo Volkswagen

La capacidad de almacenaje del maletero es superior a la de sus rivales, como el Audi Q2, el Ford Puma o el Mazda CX-3.

Además, cuenta con un techo panorámico practicable hasta la mitad del habitáculo al cual se accede tras descubrir una cortinilla.

Exterior

En cuanto al diseño exterior del Taigo, este llama la atención a primera vista por su diseño coupé. También sobresale su imponente frontal, protagonizado por la gran parrilla, los faros LED Matrix, que se combina con la distintiva Face Light, una franja luminosa que conecta ambos faros delanteros, y las luces antiniebla.

Dicho acabado R-Line incluye de serie el paquete interior y exterior específico, con una parrilla de mayores dimensiones, además de molduras y embellecedores cromados.

Además, el contraste que proporcionan las molduras de los grandes pasos de ruedas en color negro, montadas sobre llantas de 18 pulgadas, acentúan su carácter SUV haciendo referencia a su versatilidad.

La zaga se caracteriza por su solidez y por el sistema de iluminación LED de los pilotos traseros, unidos por una franja roja que atraviesa el portón y el emblema central, aportando un sello distintivo dentro de la gama SUV.

En definitiva, el Volkswagen Taigo R-Line 1.5 TSI es una gran opción para aquellos que estén pensando en renovar su vehículo. Más aún si no tienen intención de decantarse por un modelo electrificado.

En caso de que haya que sacarle algún defecto, este sería el de no contar con una versión híbrida para que se pudiese beneficiar de la etiqueta ECO de la DGT. Ahora bien, el gigante alemán del automóvil decidió no apostar por esta tecnología, la cual es mayoritaria en el mercado español en la actualidad.