Un experto en mecánica aclara el gran dilema sobre esta pieza del coche: "Para olvidarte del mantenimiento es mejor..."

Dependiendo del modelo de coche, puede llevar cadena o correa, pudiendo estar sumergida o no, estas piezas son una parte esencial del motor del coche. Se encargan de conectar el cigüeñal, con el árbol de levas, para que ambos trabajen sincronizándose.

Las principales diferencias entre unas y otras se encuentran en su composición y durabilidad. El mecánico Edward los Santos, desde su video publicado en las redes sociales, explica las desigualdades de cada una y recomienda la que se debería tener según la situación de cada conductor.

"La correa de distribución es de goma reforzada, más silenciosa y requiere un cambio entre los 60.000 y los 120.000 kilómetros", confirma Edward. El cambio de esta, según el taller Neumáticos Hernández de Madrid, oscila entre 500 y 600 euros dependiendo del modelo.

Correa de distribución. Getty Images

Además, según Luis Hernández, el mecánico de este taller, cuando se procede a la sustitución, se cambia el llamado kit de distribución, que incluye correa, bomba de agua y tensores, todo ello incluido en el precio anterior.

"La correa sumergida en aceite hay que cambiarla mucho antes, te aconsejan que a los 70.000 kilómetros, pero normalmente recomendamos que se cambie a los 60.000 kilómetros, porque la correa sufre mucho con el aceite", argumenta Luis Hernández. También aclara que el precio de este arreglo oscila entre los 400 y 600 euros teniendo en cuenta el modelo.

Por otro lado, "si quieres olvidarte del mantenimiento por años, la cadena es mejor", aclara Edward. No siempre va a hacer falta un cambio, ya que estas suelen aguantar durante toda la vida útil del modelo, si se hace un buen mantenimiento, puesto que está hecha de acero, sólo se cambiaría si se escuchan ruidos extraños.

Pero si prefieres un coche más económico de mantener, la correa es la opción, argumenta Edward de este modo en la publicación desde sus redes sociales.

Para realizar un mantenimiento eficaz uno mismo, primero se debe hacer una supervisión visual donde se compruebe si existen grietas o roturas en ella.

Del mismo modo, es importante cerciorarse si esta mantiene la tensión suficiente para que funcione correctamente. Además, los ruidos extraños en la aceleración o arranque pueden indicar la falta de tensión.

Si una correa se rompe cuando el coche está en marcha, se escucharán fuertes ruidos a la vez que el vehículo se parará de manera instantánea. Por otro lado, si esta está mal colocada, directamente no se conseguirá arrancar el motor.

Esto se debe a que únicamente existe una posición correcta, sin embargo, el problema vendrá si los pistones chocan contra la culata. Este error puede derivar en graves daños para el motor, pudiendo llegar a perder la compresión y aumentando el consumo de aceite, no se debe circular si se sospecha tener este fallo.

Si hablamos de un buen mantenimiento de la cadena, lo mejor es evitar una conducción agresiva, además de eludir la suciedad como la arena, si nos encontramos en un lugar cercano a la playa. Pero no necesita ningún mantenimiento específico más que una revisión visual.