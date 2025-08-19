Un mecánico habla sin tapujos de la pieza que puede incendiar tu coche: "Vas a cogerlo y tienes una montaña de cenizas"

"Cuando te das cuenta, es cuando ya es tarde y ni siquiera puedes apagarlo", así describe Juan José, mecánico, uno de los fallos silenciosos que pueden tener los coches. Y no nos referimos únicamente a los coches eléctricos, sino a coches de combustión.

En un principio el entendido hace referencia a los relés, a estos se les puede definir como interruptores de corriente, cuando no se encuentran conectados, impiden el paso de la electricidad. Son los encargados del funcionamiento de varios sistemas del vehículo, como las luces, claxon o incluso el electroventilador.

Estas piezas tienen como función unir dos tipos de circuitos, los de alta con los de baja potencia, evitando un consumo ininterrumpido de energía. En el ejemplo que expone el mecánico, una de las plantillas que sostienen estas piezas se ha caído. "Esto está derretido cuando, en realidad, debería de ser un cuadrado uniforme", confirma.

Chip de coche. Getty Images

El entendido hace referencia a que una buena revisión de instalaciones eléctricas es fundamental, al igual que una mala reparación de las mismas puede derivar en un fuego. "No solamente es quedarte sin coche, es la vida de las personas que llevas dentro", argumenta.

Sin embargo, en el caso propuesto, el problema no reside en una mala reparación, sino en un defecto en un mal contacto en las pastillas, donde se encuentran alojados los terminales.

El fallo viene dado porque el sistema ha cogido holgura, por lo que un movimiento en el que haya un salto de chispa lo puede sobrecalentar, con lo que acaba derritiendo el plástico.

Lo que sucede después es que los picos de corriente tienen un mayor paso porque se reduce el contacto, por lo que se producen altas tensiones que acaban derritiendo el sistema, puede acabar ardiendo.

Los relés pueden tener dos ubicaciones, principalmente, la primera de ellas, es cerca de la batería, donde también se encuentran los fusibles. La segunda opción es dentro del habitáculo en alguna caja. El precio para cambiar alguno, oscila entre los 5 y los 10 euros, sin tener en cuenta la mano de obra.

Es fácil diferenciarlos, ya que su tamaño es bastante más grande que el de los fusibles, se trata de una especie de caja. De este modo lo analiza el mecánico desde sus redes.

Según explica Juan José, para él, encontrarse con este tipo de averías es habitual. "Incluso en las instalaciones de altavoces, se cree que aquí no pasa nada, después tenemos problemas. Nos cargamos componentes en el mejor de los casos", afirma.

Por esto mismo, la recomendación del experto es siempre llevar en el coche un extintor con el que prevenir este tipo de situaciones. Es muy sencillo que estas piezas sufran algún fallo, para saber si esto sucede solo hay que fijarse en dos cosas.

La primera de ellas es que las luces se enciendan, si no es así, significa que el circuito se ha quedado abierto, mientras que si no se apagan, es todo lo contrario. El circuito estará cerrado, se gastará la batería o incluso se podrá fundir la bombilla.