Geely eleva su previsión de ventas mundiales un 11% para 2025 tras recortar sus precios medios un 13% hasta junio

Geely Automobile Holdings, la multinacional china que está detrás de Volvo Cars, Lynk&Co, Zeekr y Polestar, entre otras enseñas, ha elevado su previsión de ventas al cierre del ejercicio 2025.

La multinacional china prevé ahora comercializar en todo el mundo un total de 3 millones de vehículos, lo que equivale a un alza del 10,7% en comparación con las anteriores previsiones, cuando estimaba comercializar 2,71 millones de unidades.

Todo ello después de haber incrementado sus ventas en la primera mitad del año un 47,4%, hasta alcanzar las 1.409.180 unidades. Pero también cabe tener presente la guerra de precios en la que se halla sumido el mercado chino, el más grande del mundo. Todo ello con el fin de reducir los inventarios.

Esto le ha permitido a la compañía china superar por primera vez el 10% de penetración en su mercado doméstico, con una cuota del 10,4%, lo que supone 2,4 puntos porcentuales más frente al primer semestre del año pasado.

A comienzos del segundo trimestre dio comienzo una guerra de precios en la que se vieron inmiscuidas gran cantidad de firmas automovilísticas.

Tan fuertes fueron los descuentos llevados a cabo por las marcas que incluso el Gobierno tuvo que dar un tirón de orejas a BYD, el gigante automovilístico que lidera a nivel mundial las ventas de vehículos completamente eléctricos.

En dicha guerra de precios también participó Geely, segundo mayor fabricante de vehículos eléctricos en China, cuyos importes medios se redujeron un 12,9% en el primer semestre del año. De esta manera, el precio medio de venta por parte de Geely se situó en los 95.516 yuanes, lo que equivale a 11.400 euros al cambio actual.

Por decirlo de otra manera, de un año a otro, el precio medio de sus vehículos se ha reducido en 14.135 yuanes (1.688 euros).

De hecho, los gastos de distribución y ventas del grupo aumentaron un 6,4% interanual, hasta los 8.380 millones de yuanes (1.001,4 millones de euros), "debido principalmente a nuestros esfuerzos por impulsar la expansión de los canales de venta y las iniciativas de marketing de nuestras marcas de vehículos de nueva energía (NEV)".

Reduce las ganancias

La automovilística china cerró la primera mitad del año con una merma en sus beneficios atribuidos del 13,9% en la comparativa interanual, hasta situarlo en los 9.290 millones de yuanes (1.111 millones de euros al cambio actual). Cabe tener presente que la compañía llevó a cabo un cambio en la política contable el pasado mes de abril.

El beneficio después de impuestos se redujo un 9,8%, hasta los 9.451 millones de yuanes (1.130 millones de euros).

En materia de ingresos, Geely logró una cifra de negocios de 150.285 millones de yuanes (17.971 millones de euros), lo que equivale a un incremento del 26,5% en comparación con los seis primeros meses de 2024.

Así las cosas, la rentabilidad de la compañía en los seis primeros meses del ejercicio se recortó en 0,3 puntos porcentuales, hasta situarse en el 16,45%.

Según reconoce Geely, esto se ha logrado "gracias a las economías de escala, un control de costes eficaz y una mayor rentabilidad de los productos NEV basados en la arquitectura GEA".