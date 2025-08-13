Porsche SE, principal accionista del Grupo Volkswagen, elevará su inversión en defensa tras la caída del automóvil

Porsche SE, el holding inversor y principal accionista del Grupo Volkswagen y de la marca homónima, planea elevar sus inversiones en el sector de la defensa.

Todo ello en un momento en el que la industria automovilística sufre los estragos de la transformación hacia el coche eléctrico, una mayor competencia por parte de las marcas chinas, así como la entrada en vigor de los aranceles por parte de la Administración Trump.

Por ello, el brazo inversor del Grupo Volkswagen ve un "considerable potencial de desarrollo en el sector de defensa y seguridad y pretende capitalizarlo", según ha explicado la propia compañía en un comunicado.

Hans Dieter Pötsch, presidente del consejo de administración de Porsche SE, ha explicado que "nuestro objetivo es aumentar nuestra participación en los sectores de defensa y relacionados con la defensa, manteniendo nuestro enfoque principal en la movilidad y la tecnología industrial".

El holding inversor ha reconocido que pretende construir una plataforma para invertir en empresas tecnológicas emergentes del sector de defensa, "también en colaboración con otros inversores y socios importantes".

"El objetivo es tender un puente entre el capital orientado a la innovación y las tecnologías relacionadas con la seguridad", ha apuntado el principal inversor del Grupo Volkswagen.

Entre las áreas que está explorando Porsche SE para invertir en el sector de la defensa destaca la vigilancia por satélite, los sistemas de reconocimiento y sensores, la ciberseguridad o los sistemas de logística y suministro. Cabe recordar que el holding ya está activo en el campo de las tecnologías de doble uso con sus exitosas inversiones en Isar Aerospace y Quantum Systems.

Recorta las previsiones

En lo que al negocio automovilístico se refiere, Porsche SE ha revisado a la baja las previsiones para el año en curso.

Cabe recordar que Porsche SE ostenta el 31,9% del capital del Grupo Volkswagen y el 53,3% de las acciones del gigante alemán del automóvil, mientras que en la marca Porsche acapara el 12,5% del capital y el 25% de las acciones de la compañía.

De esta manera, el holding prevé un resultado ajustado del grupo después de impuestos de entre 1.600 y 3.600 millones de euros. Previamente, el brazo inversor del Grupo Volkswagen estimaba un resultado ajustado después de impuestos de entre 2.400 y 4.400 millones de euros.

Al cierre del primer semestre del año, Porsche SE generó un resultado ajustado del grupo después de impuestos de 1.100 millones de euros en el primer semestre, lo que equivale a un descenso del 47,6% en la comparativa interanual.

Esta cifra se vio significativamente influenciada por el resultado de la puesta en equivalencia de las inversiones en Volkswagen AG y Porsche AG, de 1.200 millones de euros y 100 millones de euros, respectivamente.

El resultado del grupo después de impuestos al cierre del primer semestre del año ascendió a 300 millones de euros, lo que supone un 85,7% menos en la comparativa interanual.