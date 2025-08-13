Pedro (24) no duda y revela el coche más vendido en lo que va de año, vale menos de 14.000 €: "Es sencillo y sin electrificación"

De acuerdo con el informe sobre las matriculaciones de vehículos de ANFAC, Faconauto y Gavam de lo que va de 2025, el coche más vendido hasta el momento ha sido, también, el más adquirido del pasado mes de julio.

Se trata del Dacia Sandero. El anterior mes se matricularon 2.814 unidades, mientras que en el acumulado del año cuenta con 23.180 unidades, seguido por el MG ZS con 16.614 matriculaciones, marca que ha aumentado sus ventas en un 31,7 %. En tercera posición se encuentra el Renault Clio, con 15.022 unidades vendidas, lo que supone un 30,1 % más respecto al año pasado.

Los dos primeros modelos son, según Pedro Orellana, entendido en el mundo del motor, similares en cuanto a sus características. El mismo define al Dacia Sandero como "barato, sencillo y sin electrificación".

Imagen de el Dacia Sandero de 2025. Getty Images

La marca Dacia fue fundada en 1966 en Rumanía, aunque desde 1999 pertenece al Grupo Renault. El Dacia Sandero fue lanzado al mundo en el año 2007, aunque no llegó al mercado europeo hasta un año después. El precio con el que se inició a comercializar en España fue de 7.450 euros.

Su precio de salida actual es de 13.940 en su versión Essential, la más básica y sin incluir extras. Cuenta con el distintivo medioambiental C, además de estar disponible en dos tipos de combustible, gasolina y GLP. De este modo lo muestra Pedro Orellana en sus redes.

Estamos hablando concretamente del que cuenta con 90 CV con un consumo de 5,2 litros cada 100 kilómetros si se elige la versión de gasolina. Entre los colores disponibles posee cuatro opciones, pero sólo dos de ellos vienen incluidos de serie: Negro Nacarado y al que denominan como 'color ficticio', siendo blanco.

En cuanto a lo que el experto define como "competencia directa", se refiere al MG ZS, un SUV con un precio algo más elevado de base, siendo de 16.990 en su versión estándar, aunque también existe el modelo con acabado confort, con un aumento en el precio, pasando a ser de 18.990 euros. El combustible en ambos es gasolina.

Aseguran que su consumo ronda los 6,5 litros. A este coche, le caracteriza su tecnología con un sistema de infoentretenimiento que tiene una pantalla de 12,3 pulgadas y cámara de 360 grados.