Toyota recorta su beneficio un 37% y reduce previsiones al estimar un impacto de los aranceles de 8.100 millones

El Grupo Toyota, el consorcio más grande del mundo en términos de venta y producción de vehículos, cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026 con una reducción de sus ganancias del 36,9%, hasta situarlo en los 841.345 millones de yenes (4.895 millones de euros al cambio actual).

El beneficio operativo del consorcio automovilístico nipón se situó en los 1,16 billones de yenes (6.785 millones de euros), lo que supone un descenso del 10,9% en la comparativa interanual.

Unas magnitudes que se han visto afectadas por el impacto de los aranceles por parte de Estados Unidos.

De hecho, en el primer trimestre fiscal, Toyota ha sufrido un impacto de 450.000 millones de yenes (2.618 millones de euros).

Ahora bien, el grupo automovilístico japonés prevé que a lo largo de todo el ejercicio fiscal, que está previsto que finalice en marzo de 2026, los aranceles supongan el pago de 1,4 billones de yenes (8.146 millones de euros al cambio actual).

Por este motivo, Toyota ha revisado a la baja sus previsiones para el ejercicio en curso. De esta manera, la compañía estima que el beneficio operativo alcanzará los 3,2 billones de yenes (18.626 millones de euros).

El grupo prevé lograr un beneficio neto atribuible de 2,66 billones de yenes (15.483 millones de euros), lo que equivaldría a un descenso del 44,2% en la comparativa interanual.

En lo que a facturación se refiere, Toyota cerró su primer trimestre fiscal con unos ingresos de 12,2 billones de yenes (71.316 millones de euros), lo que equivale a un alza del 3,5% en la comparativa interanual.

En cuanto a las entregas, en el primer semestre del año Toyota entregó un total de 5.544.880 vehículos, lo que equivale a un incremento del 7,4% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Nueva planta en Japón

En términos productivos, Toyota ha anunciado la apertura de una nueva fábrica en Japón. El consorcio anunció que planea adquirir terrenos en el área de Teihoucho de la ciudad de Toyota, prefectura de Aichi, para establecer una nueva planta de fabricación de vehículos.

Dicha planta se prevé que esté operativa a comienzos de la década de 2030. En cuanto a modelos, la multinacional nipona los determinará en el futuro.

El grupo japonés mantiene la idea de mantener una capacidad de producción de 3 millones de vehículos en Japón.

Por poner estas cifras en contexto, España, segundo productor de vehículos de la Unión Europea, fabricó 2,37 millones de vehículos en las 17 plantas de producción con las que cuenta.

Una situación que contrasta con la vivida por Nissan, quien cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal con unas pérdidas de 677 millones y que está pendiente de cerrar siete plantas a nivel mundial y de despedir a 20.000 trabajadores.