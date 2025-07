Un mecánico no se corta y sugiere un coche barato en España: "Tiene un motor muy fiable y consumos ridículos"

"Una opción que para mí es ideal", así comienza un mecánico, un video en el que recomienda un modelo que para él es seguro, además de ser económico. "Tiene un motor muy fiable y unos consumos ridículos", argumenta el entendido.

Se trata de un Seat Ibiza 1400 TDI de tres cilindros. Según el entendido, el gasto de este coche es de unos cuatro litros a los 100 kilómetros, además de esto, el ejemplo propuesto cuenta con etiqueta B por lo que con él se podrá circular por las zonas de bajas emisiones (ZBE) sin ninguna clase de restricción.

A esto se le suma que al ser un modelo tan común y popularizado, encontrar piezas para sus posibles arreglos o modificaciones es muy sencillo." El recambio no va a ser un problema", comenta.

Imagen de un modelo de Seat Ibiza de 2017. Getty Images

Si hablamos de precios, según el entendido este modelo se puede encontrar por unos 2.000 o 3.000 euros. Aunque si buscas otras opciones, este motor en concreto también lo montan otros coches como el Skoda Fabia o el Volkswagen Polo.

"No se me ocurre una mejor opción", aclara. Sin embargo, no todo iba a ser de color de rosa, según explica el mecánico, el ejemplar, cuenta con 80 CV. "Dan para lo que dan", comenta.

Algo que el entendido apunta como otra pega es el sonido del motor, que no es de su agrado, según su gusto personal. De este modo lo expone desde el video publicado en sus propias redes sociales.

El modelo que propone el mecánico se diferencia del nuevo ejemplar de la marca en varios aspectos. Comenzando por el motor, el moderno es de 1.0 MPI 59 KW, pero sigue siendo 80 CV de potencia, en su versión básica. Su cambio es manual, de cinco marchas y combustible gasolina.

En cuanto a su consumo, este aumenta pasando a ser de 5,3 litros a los 100 kilómetros, con unas emisiones de Co2 combinadas de 120 g/km. El precio de su modelo más básico y sin extras es de 14.990 euros.