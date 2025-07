Diego Moreno, experto en seguros, alerta de la estafa en los coches en España: "Puede que tu compañía no repare los daños"

Según los datos de Europa Press en 2024, las estafas en seguros están a la orden del día. Casi un 9% de los partes de coches en los seguros fueron un intento de fraude. Se declararon más de 110.000 intentos entre 2021 y 2022.

Diego Moreno, experto en seguros, expone uno de los engaños más comunes si tienes un accidente. "Puede hacer que tu compañía no te repare tus daños", comenta.

Uno de los problemas viene cuando al rellenar un parte 'amistoso' el contrario, el que ha causado el golpe, pone los datos de su matrícula con errores, por supuesto, de manera intencionada. "Es una estafa muy repetida", aclara.

Imagen de una colisión entre dos vehículos. Getty Imagenes

"Como estás muy nervioso, no compruebas la matrícula", explica el entendido. Por lo que tras este suceso, la compañía reclama, al no coincidir las versiones no te van a reparar tus daños. "Esto lo hace mucha gente", esclarece.

La recomendación del experto es asegúrate de hacer una foto con tu móvil, o anotarla para guardar todos los datos y evitar este fraude. Así lo cuenta el entendido desde el video publicado en sus redes sociales.

Para terminar de asegurarte, puedes pedir hacer una foto a su documento de identidad, además, de quedarte con su número de teléfono. Otra prevención que puedes utilizar es instalar dispositivos en tu vehículo.

Puedes introducir cámaras instaladas en el salpicadero o en el espejo retrovisor del interior del vehículo, con ella filmarás en todo momento lo que sucede en la carretera. En caso de accidente puede convertirse en tu 'seguro' para reafirmar los hechos.

Para poder hacer esto es importante tener en cuenta que el dispositivo no debe obstruir la visibilidad del conductor, ni tampoco puede ser manipulado durante la marcha.

Esta cámara puede contar con GPS, además, de visión nocturna. Se pueden gestionar desde tu propio dispositivo móvil y con la tarjeta que lleva guardarás todo lo documentado.

Si además, te ves en algún incidente, acuérdate de tomar las medidas necesarias siguiendo el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer, como utilizar los chalecos de emergencia.

Y por supuesto, no olvides la nueva medida que entra en vigor el próximo 1 de enero de 2026 con la inclusión del nuevo dispositivo de emergencia, la luz V-16.

Va a sustituir a los clásicos triángulos, una modernización, que incluye motorización por GPS. Antes de comprarla debes comprobar su homologación, ya que si no, supondrá una sanción que puede ser de hasta 200 euros.