Me multaron con 4.000 euros por dormir en mi coche durante las vacaciones: “No tenía ni idea de que estaba prohibido”

Pensaba que era legal, que no pasaba nada por dormir una noche en mi coche en mitad de la ruta. Estaba en un aparcamiento, no había ruido, no molestaba a nadie. Pero semanas después, me llegó una multa de 4.000 euros. El motivo: estaba “acampando”. “No sabía que eso se consideraba acampar”, me dije. Como yo, cada verano, miles de personas recorren España durmiendo en su coche o camper, sin saber que esto puede salirles muy caro.

Con el auge del turismo sobre ruedas, dormir dentro del vehículo se ha vuelto una práctica habitual. La libertad de viajar sin horarios y parar donde uno quiera ha seducido a miles de personas. Pero hay una diferencia clave que muchos aún no entienden: no es lo mismo pernoctar que acampar, y confundirlos puede costarte hasta 5.000 euros.

Según la normativa, pernoctar está permitido si el vehículo está legalmente estacionado y no se despliega nada al exterior. Es decir: puedes dormir dentro, siempre que el coche no ocupe más espacio del habitual. Nada de sillas, mesas, toldos o techos elevados. En cuanto algo se extiende fuera del coche, las autoridades pueden considerar que estás acampando.

Y ahí viene el problema. Cada comunidad autónoma —y muchos municipios— tiene su propia normativa. Lo que en un pueblo es perfectamente legal, en otro puede implicar una sanción grave. Esto es especialmente delicado en zonas costeras o espacios naturales protegidos, donde los ayuntamientos han endurecido el control.

De hecho, algunos consistorios ya han comenzado a multar incluso a quienes duermen dentro del coche sin hacer nada más, si entienden que eso interfiere con el entorno o contraviene una ordenanza local.

Desde asociaciones de usuarios de camper y autocaravana insisten en lo mismo: hay que consultar siempre la normativa local antes de dormir en el vehículo, evitar sacar elementos al exterior y mantener una actitud cívica. Porque, por mucho que estés dentro de tu coche, si te equivocas de lugar… el descanso te puede costar miles de euros.