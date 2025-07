El pequeño gesto con las luces de tu coche que podría generar una multa sin que lo sepas: hasta 150€ en España

De alguna manera encender las luces del coche puede parecer un acto que casi sale por inercia, pero un uso incorrecto de las mismas, especialmente de las luces largas, puede derivar en una sanción económica. Aunque muchos conductores no lo saben, utilizar este tipo de iluminación cuando no es necesario no solo representa una infracción del Reglamento General de Circulación, sino que también puede poner en riesgo la seguridad vial. La multa, en estos casos, puede alcanzar los 150 euros.

Para ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece claramente en su normativa cuándo deben usarse las distintas luces del vehículo. El mal uso de las luces largas, también conocidas como luces de carretera, está regulado, ya que su empleo indebido puede deslumbrar a otros conductores, provocando situaciones peligrosas en la conducción nocturna o en condiciones de visibilidad reducida.

El Reglamento General de Circulación, en su artículo 99, indica que las luces de carretera deben utilizarse únicamente cuando no haya riesgo de deslumbrar a otros usuarios. Es decir, se pueden emplear en vías insuficientemente iluminadas y siempre que no haya vehículos delante, ya sea en sentido contrario o en el mismo sentido de la marcha, a una distancia que pueda causar molestias visuales.

Ignorar esta norma y mantener encendidas las largas cuando no corresponde puede acarrear una sanción de hasta 150 euros. Y lo más importante: no es necesario que provoque un accidente. Basta con que un agente detecte este comportamiento para que se considere infracción leve por uso indebido del alumbrado.

Pero el uso inadecuado de las luces no se limita solo a las largas. Circular sin luces cuando es obligatorio (por ejemplo, en túneles, durante la lluvia o al amanecer) también puede derivar en sanciones. Asimismo, llevar encendidas las luces antiniebla en condiciones normales de visibilidad, algo común en entornos urbanos, está prohibido y puede conllevar multa.

A esto se suma la importancia de llevar el sistema de alumbrado en correcto estado. Una bombilla fundida o una regulación incorrecta de la altura de los faros también puede ser motivo de sanción y motivo de rechazo en la ITV.