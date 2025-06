Colas en Lidl por este kit para el coche: cuesta menos de 7 euros y es altamente aconsejado por la DGT

Aunque en España no es obligatorio llevar un botiquín de emergencia, sí es recomendable. Sin embargo, en otros países sí que se requiere, como son Austria o Bélgica.

Según la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), aquellos vehículos que circulen de manera transitoria en un país donde sea obligatorio llevar este equipo, pero su matriculación se haya realizado en uno que no sea, estarán exentos.

Existen algunos objetos fundamentales que todo conductor debe llevar en su vehículo, entre los que se encuentran: los dispositivos de emergencia como el chaleco reflectante, los triángulos o la luz V16, obligatoria, a partir del próximo enero de 2026.

Riñonera de primeros auxilios. Lidl

Esta es la bolsa de primeros auxilios, la cual se encuentra disponible en Lidl, con un precio de 6,99 euros. Contiene todo necesario para curar una herida superficial en una primera cura.

El set viene en un estuche rojo que es apto para transportarse tanto en actividades, como en el coche, gracias a su formato compacto.

Con 38 piezas entre las que están: guantes, varias unidades de gasas estériles, vendas elásticas, toallitas antisépticas, esparadrapos, pequeñas tijeras, alfileres de seguridad, además, de varios tipos de tiritas.

La Dirección General de Tráfico así lo explica desde el documento de Comportamiento primeros auxilios en Caso de Accidente de Tráfico, en la edición de 2020.

"Aunque no es obligatorio, sí es recomendable llevar en el vehículo un pequeño botiquín con los elementos imprescindibles para atender y realizar pequeñas curas en caso de accidente. Es conveniente mantenerlo siempre en el vehículo."

Elementos que contiene el set. Lidl

También, vienen incluidos varios apósitos grandes y otros transparentes. Idóneo para tratar heridas menores, cortes, raspones o higiene en caso de accidente.

El producto está disponible de manera online en la propia web del supermercado. Por el momento, según indica la cadena, no realizan envíos a Ceuta y Melilla. El tiempo de llegada en las Islas Baleares y Canarias es de cinco a doce días y el transporte será gratuito a partir de los 79 euros.

Pasos para tratar una herida superficial

Lo primero que debes hacer si te encuentras en esta situación es valorar la gravedad y decidir si se puede solventar sin ayuda profesional o si por el contrario, es necesario acudir a un centro sanitario.

Se deben desinfectar las manos, aunque se vayan a utilizar guantes. Si la herida es sangrante, se tiene que realizar una compresión sobre ella, utilizando una gasa seca. Si la sangre la empapa, pon otra encima sin retirar la anterior.

Si el sangrado no cesa se debe acudir a un ambulatorio, si finaliza, lava la lesión con suero o agua potable intentando eliminar la suciedad del centro a los bordes. Puedes utilizar jabón neutro, pero no germicidas.

Cuando esté limpia, se debe efectuar el secado sin frotar, no uses algodón, se puede descomponer y quedar enganchado. Utiliza un antiséptico con el que prevenir la infección, pero asegúrate de que la persona no sea alérgica.

Por último, cubre la herida para evitar la exposición al sol y a posibles bacterias. Vigílala, por si necesita que se vuelva a realizar curas con lo que eludir posibles infecciones.

Podría estar contaminada si desprende olor, dolor o contemplas, piel enrojecida o supuraciones, en ese caso debería mirarla un profesional.

Sanciones por objetos obligatorios

Entre este tipo de incidencias, se destacan las siguientes.No disponer de los documentos necesarios, permiso de circulación y ficha de la inspección técnica, incluyendo la pegatina de la ITV, supondrá una multa, que puede llegar a los 100 euros.

Debes tener en todo momento el dispositivo reglamentario de señalización, el cual aumenta la visibilidad en caso de accidente, capaz de acarrear un coste de hasta 200 euros.

Si una persona tiene que llevar gafas de ver o lentillas y no lo hace, es posible que provoque un coste de 300 euros, por considerarse un peligro tanto para él mismo como para otros conductores.

Algo que no es obligatorio, pero que también se recomienda es un neumático de repuesto, además, de un reparador de pinchazos.