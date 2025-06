Javier Cortez, mecánico: "Esta avería es súper típica en los vehículos de gasolina. Da un fallo de encendido"

En España, aproximadamente el 49,1% de los conductores solo lleva el coche al taller cuando detecta una avería. Lo que significa que la mitad de la población no realiza controles preventivos.

Una revisión general básica suele tener un coste de entre 150 y 200 euros y se debe hacer de manera anual o cada 15.000 kilómetros, aunque depende del modelo y el tipo de vehículo.

Si tu coche es de gasolina, este es uno de los problemas más comunes. Los tirones al acelerar, o si "pisas el pedal y no avanza", según cuenta Javier Cortez, mecánico de profesión, podrían indicar un fallo de encendido.

Así es la avería

Esto significa que el motor no está funcionando de manera eficiente, lo que puede generar una serie de complicaciones derivadas. "Esta es la avería más típica en los vehículos de gasolina", explica el experto.

El entendido lo muestra en sus redes sociales, indicando lo que podría estar sucediendo si notas estos síntomas. Según él, un signo bastante usual es una fuga de aceite por la junta de la tapa de balancines, así lo explica.

Esta junta es una pieza ubicada en la parte superior del motor, que sirve para sellar la tapa de balancines, evitando que el aceite se filtre hacia otras partes. Los balancines son los componentes que ayudan a controlar la apertura y cierre de las válvulas.

Cuando la unión se daña o se desgasta, el aceite puede filtrarse, lo que no sólo provoca pérdidas, sino que puede tener efectos dañinos para otras partes del sistema.

Dentro de la cubierta, se encuentran los alojamientos donde están colocadas las bobinas, las cuales están conectadas a las bujías, responsables de crear la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible en los cilindros.

Si se relacionan con el aceite, puede alterar la transmisión de corriente hacia las bujías, lo que genera la falta, aumentando el gasto de combustible, las emisiones y pudiendo llegar a dañar otros componentes.

Si el aceite está en el contacto de la bobina, "la calidad, de transmisión de la corriente de esta a la bujía, no es la idónea, con lo cual, nos da un error, produciendo tirones y fallos de encendido", explica el mecánico.

"Si tenéis un fallo de este tipo, no vale solamente con limpiar y sustituir las bujías, no, no, no...", así lo dice Javier Cortez. La forma correcta es reemplazar la junta.

Si no se cambia, la fuga continuará y, en poco tiempo, experimentarás los mismos problemas, con lo que tu visita al taller, no habrá valido para nada.

Además, de los problemas con la junta de la tapa de balancines, es importante realizar un mantenimiento preventivo regular del sistema de encendido.

Del mismo modo, que los cambios de aceite que debes realizar entre los 15.000 y los 30.000 kilómetros incluyendo la revisión de sus posibles fugas. Cuyo precio suele oscilar entre los 80 y 100 euros.

Prestar atención a los síntomas tempranos, como la pérdida de potencia, y acudir a un profesional rápidamente, puede marcar la diferencia en la vida útil de tu coche.