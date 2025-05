Soy profesor de autoescuela y así debes hacer un stop en el examen para aprobar: "Aquí hay que tener tranquilidad"

En el ámbito de la formación vial, la correcta ejecución de las señales de tráfico es fundamental para garantizar la seguridad en las vías. Un aspecto crucial en este sentido es la correcta detención en las intersecciones señalizadas con un stop.

Aunque muchos conductores creen que basta con detenerse una sola vez, la realidad es que en situaciones de baja visibilidad, es necesario realizar un doble stop o incluso un tercero para asegurar una conducción segura.

Precisamente, en uno de sus vídeos virales en Instagram, el profesor de autoescuela Eden Díez Ruiz de @aprobadoalaprimera, junto con otro profesor de @aptopermiso, explican cómo debe realizarse esta maniobra.

Grabado en una intersección con visibilidad reducida, el vídeo se convierte en una lección magistral sobre cómo actuar correctamente ante una señal de stop.

Lejos de ser una simple parada, ambos instructores coinciden en que hay ocasiones en las que no basta con frenar una sola vez.

"Detenemos justo antes de la línea, cuando dejo de verla, ahí es cuando debo de frenar", dice uno de los profesores, mientras muestra con calma cómo hacer la primera detención en el punto obligatorio.

La explicación no se queda ahí. Mientras el coche permanece detenido, el profesor de @aptopermiso interviene con una observación directa y clara: "Aquí, primer stop… esto es de manual".

Inmediatamente después, señala con énfasis la necesidad de una segunda parada. "Segundo, clarísimo. Aquí, me he detenido, pero cuidado: no porque vea, sino porque venía el coche", añade.

La escena cobra especial valor cuando los dos instructores detallan lo que suele ser un error común entre conductores noveles: confiarse tras una primera detención, sin asegurarse realmente de que la vía esté libre.

En estilo indirecto, uno de ellos advierte que detenerse una sola vez puede no ser suficiente si desde el primer punto de parada no se tiene visión completa del cruce.

Por eso, explican, es habitual que un examinador penalice no realizar un segundo, o incluso tercer, stop cuando las condiciones lo requieren.

"Eso es. Entonces aquí, ahora ya voy avanzando un poquito hasta que...", dice mientras el coche se desplaza ligeramente hacia adelante.

"Mira, viene otro, pues nada. Aquí tranquilidad, ¿eh?", añade con tono paciente. En ese momento, el coche está completamente detenido por tercera vez.

Esta afirmación pone de relieve la necesidad de adaptar la conducción no solo a la señalización, sino también al entorno físico.

Según explican, si desde la primera detención no se tiene una visibilidad clara de ambos sentidos de la vía, es obligatorio avanzar lentamente y hacer nuevas detenciones hasta lograrlo.

"Mira, aquí ahora hace un poquito, con el coche al volante… ahí mira, ya veo toda la anchura del carril. Ahí está. Perfecto. ¿Vale? Uno, dos, tres… y nos vamos", añade.

Lo que podría parecer un exceso o una exageración es, en realidad, una aplicación estricta de la normativa. Según el Reglamento General de Circulación, el conductor debe detenerse completamente ante una señal de stop y no reincorporarse hasta asegurarse de que puede hacerlo sin interferir con otros vehículos.

Eden Díez, conocido por sus contenidos pedagógicos en TikTok e Instagram, lleva tiempo denunciando errores frecuentes en la forma en que los conductores interpretan el stop.

"Muchos piensan que con frenar una vez basta, aunque no vean nada. Pero si no tienes visibilidad, estás obligado a avanzar un poco más y volver a parar", ha explicado en otros vídeos.

Desde @aptopermiso, el mensaje es similar: no se trata de cumplir por cumplir con una señal, sino de entender su propósito. "El stop no es solo una orden, es una herramienta de seguridad. Y si para garantizar esa seguridad hay que parar tres veces, se para", sentencia.

Este tipo de colaboración entre profesionales de distintas autoescuelas no solo es poco común, sino especialmente valiosa en tiempos en que los contenidos educativos en redes sociales ganan cada vez más influencia entre los jóvenes conductores.