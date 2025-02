Aagesen: "Muy próximamente el BOE publicará las ayudas del Plan Moves retroactivas desde el 1 de enero de 2025"

Continúa la incertidumbre en el vehículo eléctrico y la industria del automóvil. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no ha podido confirmar hoy la vuelta de las ayudas del Plan Moves 3 que se encuentra suspendido.

Durante la presentación del anuario 2024-2025 de la Movilidad eléctrica realizado por Aedive, Aagesen ha señalado que "estamos trabajando para que el Plan Moves 3 muy próximamente esté en el BOE y que las ayudas sean retroactivas desde el 1 de enero de 2025", ha dicho.

De esta manera, Aagesen no ha podido ir más allá en el mensaje que lleva reproduciendo en los últimos días, ya que las ayudas no se han podido aprobar en el consejo de Ministros de este martes.

Además, preguntada por EL ESPAÑOL si irá en el Consejo de Ministros del próximo martes, Aagesen tampoco ha podido confirmarlo.

Un nuevo aplazamiento que se debe, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a la industria del automóvil, a que el Gobierno tiene pensado incluir de nuevo el Plan Moves 3 dentro de un conjunto de medidas y todavía no tiene el apoyo del conjunto de las medidas para que sean aprobadas en el Congreso de los Diputados.

Ayudas a flotas

No obstante, Aagesen ha querido remarcar que "hay que ir de la mano del territorio y trabajar con las CCAA, de las que algunas han ejecutado ya el 100% de las ayudas, mientras que otras están más alejadas; si bien queremos dar certidumbre para decir a los usuarios que desde el 1 denero el 2025 seguirán activas las ayudas, y seguiremos de la mano del sector…".

Asimismo, Aagesen ha anunciado que sí lanzarán un "Plan Moves Flotas Plus que suma con 50 millones y un Plan Moves corredores con 150 millones para evitar zonas sombra en este país", ha dicho.

"Un ecosistema específico que lo quiero poner en valor, con los CAE (Certificados de ahorro energético), con mucho potencial por recorrer en un país que ya lleva ya más de 100.000 vehículos eléctricos subvencionados y 40.000 puntos de recarga", ha señalado.

"El impulso del vehículo eléctrifco está en el corazón de este Gobierno con el PNIEC, la estrategia de movilidad sostenible, y tambiéne con un marco regulatorio. La supresión del gestor de la recarga, la ley de carreteras que simplificque la infraestructura, desgravaciones, el IBI, Ayuntamientos, información con un mapa de Red eléctrica, un código técnico de edificiación, inversiones nuevas en la red de distribución e inversiones de 2.500 millones en movilidad eléctrica y 4.000 millones del PERTE VEC", ha señalado.

Unas ayudas esperadas por el sector

La reanudación de estas ayudas es algo muy esperado por el sector del automóvil ya que los pedidos prácticamente se han ido a "casi cero", tal y como señalaba Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución hace solo unos días.

"El mercado se ha parado en seco con la desaparición de las ayudas del 'Plan Moves3', así que por ello esperamos que lo relancen en breve", ha señalado este directivo.

"En España se puede llegar al 10% de ventas de coches eléctricos pero dependerá de los incentivos que haya en 2025", señalaba Pérez Botello, presidente del Grupo Volkswagen en España.

Estas ayudas conocidas como 'Plan Moves' permiten subvenciones de hasta 7.000 euros para la compra de vehículos eléctricos y ayudas para la instalación de puntos de recarga.

Además, también se encuentra detenida la deducción del IRPF de hasta el 15% y con un máximo de 3.000 euros sobre la compra de vehículos nuevos e instalación, también, de puntos de recarga.

Carácter retroactivo

En este sentido, no obstante, desde el Gobierno han señalado que estas ayudas se pretenden restaurar con carácter retroactivo. De esta manera, aquellos usuarios que encargasen un coche entre el pasado uno de enero de 2025 y hasta que se aprueben podrán solicitar estas subvenciones, ya que las recibirán siempre y cuando cumplan con la normativa.

Recordamos en este sentido que el 'Plan Moves 3' quedó suspendido el pasado 22 de enero con la no aprobación del 'decreto ómnibus'. Esta situación ha generado una disminución en los pedidos de coches eléctricos y por ello se pedía urgencia a la hora de restaurarlo.

De ahí que el Gobierno haya reaccionado de forma rápida y en cuestión de cuatro semanas haya presentado esta alternativa.

Este plan, no obstante, son unas ayudas similares a las que estaban anteriormente vigentes y, por tanto, no se ha reformulado. Son, por tanto, ayudas que no son directas en el momento de la compra, sino que se cobran más tarde y que, además, tributan en la declaración de la renta.

En este sentido y desde el automóvil, se había pedido al Gobierno que se aprovechara el ‘parón’ y la ausencia del ''Plan Moves 3'' en este año 2025 para actualizarlo y que fueran unas ayudas similares a las del 'Plan Reinicia' de la Comunidad Valenciana, donde es el Estado quién las centraliza y no las comunidades Autónomas.

En este sentido, fuentes cercanas al automóvil han señalado que se está avanzando en este sentido en una reforma más profunda para que las ayudas se cobrasen más rápido. "Todos están de acuerdo en que las ayudas sean gestionadas por el Estado", señalan a EL ESPAÑOL estas fuentes.

"Incluso las propias comunidades autónomas quieren que las ayudas las gestione el Gobierno", continúan. "Sin embargo, para que ocurra esto hay que cambiar por completo la ley y esto requiere tiempo, por lo que si finalmente se aprueba ahora, estaríamos ante un Plan Moves similar al anterior, con ayudas que se cobran pero de forma lenta", dicen.

Compromiso del Gobierno

Esta recuperación de las ayudas es algo que viene anticipando el Gobierno desde hace ya algunas semanas. En concreto, varios miembros del Gobierno se comprometieron a restaurar el 'Plan Moves' de ayudas a los eléctricos, e incluso a hacerlo de forma retroactiva para que aquellos clientes que realizaran el encargo desde el 2 de enero de 2025 puedan acceder.

En este sentido, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ya anunció a finales de enero que el Gobierno estaba trabajando en la recuperación del paquete económico de ayudas a la demanda del vehículo eléctrico en España.

"Vamos a trabajar para recuperar esto, que no sé por qué se perdió, este paquete económico de lo que fue el Real Decreto. Somos parte interesada en el cambio de modelo productivo y estamos muy implicados en el aumento de la demanda de los vehículos eléctricos, que es una gran prioridad de España", dijo el ministro.

Y lo mismo por parte de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según la ministra las ayudas del Programa Moves serán aprobadas con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, una afirmación que realizó en declaraciones a Antena 3.

Según Aagesen, el Gobierno ha estado trabajando para "dar certidumbre a los ciudadanos" y que quienes "están comprándose ahora un coche y se han quedado sin ayudas pueden tener la certeza de que las acabarán teniendo" en los términos en los que se había comprometido en el Real Decreto de diciembre, que finalmente fue tumbado en el Congreso.