Olivier François (Fiat): "Los costes de los coches eléctricos y de las baterías bajarán de forma drástica muy pronto"

Con motivo de la presentación en Turín (Italia) del nuevo Fiat Grande Panda, EL ESPAÑOL asiste a un encuentro con Olivier François, CEO de Fiat y director mundial de marketing del Grupo Stellantis. Una charla en la que se le ha preguntado a este directivo por los objetivos de Fiat, por la llegada de los próxímos modelos y también por su relación con el Gobierno italiano. Así ha sido nuestra conversación.

¿Cuántos pedidos llevan ya del Fiat Grande Panda?

Estamos en una primera fase de lanzamiento y llevamos ya 15.000 pedidos. En relación a cómo está el ‘mix’ de coches de combustión y cuántos son eléctricos puros, todavía es pronto para conocer estos datos.

Pero sí podemos señalar que el objetivo es que consigamos un 20% de nuestras ventas de la versión eléctrica pura. No obstante, hay países con una mayor penetración del coche eléctrico como por ejemplo Francia y otros que van más lentos como España o Italia.

Olivier François junto a Harrison Ford en el último anuncio de Jeep de la Super Bowl.

¿Cree que en los mercados donde no está empujando el coche eléctrico es por las medidas de los políticos?

Hay una cuestión clara y es que los gobiernos de los diferentes países deben hacer dos cosas: la primera es ayudar a reducir la brecha de precios que existe entre los coches de combustión y los eléctricos puros.

No pedimos ayudas para siempre porque estamos trabajando en diferentes tecnologías que permitirán abaratar el precio de los coches eléctricos. Pensamos que los costes de los coches eléctricos y de las baterías van a bajar de forma drástica muy pronto.

Y la segunda es dar mensajes tranquilizadores y de apoyo a las personas, en aspectos como la infraestructura de recarga. Se debe fomentar la infraestructura de carga en las ciudades y también facilitar las instalaciones en las casas.

Fiat Grande Panda.

Pero el hecho de que los precios bajen es cuestión de los fabricantes…

Sí, y bajarán porque la tecnología mejorará. Pero también necesitamos apoyo para que los costes también bajen y para que aumente la infraestructura. Además, los gobiernos deben crear un clima positivo hacia los coches eléctricos.

¿En qué sentido?

Pues que a veces hay críticas sobre los coches eléctricos, cuando en realidad son mejores en todos los aspectos: son más rápidos, tienen mejor aceleración, son silenciosos y ayudan a reducir la contaminación en las ciudades. Los coches eléctricos son una solución importante para la salud y el futuro de nuestras ciudades.

Este directivo señala que el Grande Panda será el coche más vendido de Fiat y de Stellantis.

¿Ha mejorado la relación de Fiat con el Gobierno italiano?

Sí, todo va mucho mejor. Italia es nuestra base y no podemos hacer negocios sin ella. El 70% de los coches Fiat que se venden en Italia se fabrican aquí. Es importante fabricar aquí, no solo por respeto a los clientes, sino por ser auténticos.

El Fiat 500, el Panda, y otros modelos icónicos se hacen en Italia, y eso es esencial para nuestra identidad. El 500 tiene mucho éxito, y la transición a coches eléctricos y híbridos llevará a una mayor producción en Italia. Esto también significa más puestos de trabajo aquí. Las cosas están mejorando y seguimos adelante.

Fiat Concept SUV.

Fiat es una marca global… ¿Cómo cree que deberían repartirse las ventas de Fiat en los diferentes continentes?



Creo que la distribución será 40% Europa, 40% América del Sur y 20% Oriente Medio y África, pero es una estimación. En este año, por ejemplo, la gran mayoría de las ventas serán en Europa con modelos como el Grande Panda, así que quiero que tengamos la mayor cantidad de pedidos posible.

La tendencia nos dirá si necesitamos expandirnos o ajustar precios en el futuro, pero por ahora, eso es lo que espero. Más adelante el Grande Panda llegará a otros mercados.

El Fiat Grande Panda resalta por su diseño atractivo.

¿Qué retos tiene la fabricación global de un coche?

Cuando se lanza un coche global por primera vez es algo complicado ya que son tres regiones diferentes que cada una tiene su producto y sus propios calendarios de lanzamientos, con diferentes ciclos de vida.

De ahí que esto nos obligue a veces a acortar la vida de algunos y extenderla en otros. Y esto nos puede llevar un tiempo, así que esperamos que en 2027 el Fiat Grande Panda sea ya un coche global.

¿Volverá Fiat a tener un modelo del segmento C?

Necesitamos aprovechar la belleza de Stellantis y manejar bien nuestro portafolio de marcas, buscando sinergias y complementariedades. Fiat se enfoca más en volumen que en margen por unidad, por lo que debemos atraer a grandes clientes, no solo a la competencia.

Fiat Concept Pick-up.

Fiat se especializa en el segmento B, con productos como el Panda y el 500, que son únicos dentro del grupo. También exploramos el segmento C con coches compactos y muy italianos, con buen espacio y precios atractivos. Además, estamos trabajando en nuevos prototipos, como los que se mostraron en algún salón anterior.

Por tanto, ¿Volverá Fiat al segmento C?

Sí, Fiat volverá al segmento C al año que viene en 2026.

Olivier François afirma que Fiat debería estar en un 5% de cuota de mercado en Europa.

Hay que tener respeto por el nombre de Multipla. Para Fiat este nombre va más allá del nombre, es un concepto, una filosofía, por lo tanto es más que un nombre. Un Fiat Multipla representa soluciones innovadoras en el diseño del espacio interior. Por tanto, si a un coche le ponemos dos asientos delante y tres detrás, realmente no estamos aportando ninguna solución diferente, así que no se podría llamar Múltipla.

¿No habrá un Fiat Multipla de nuevo entonces?

Próximamente lanzaremos dos nuevos modelos, que tendrán una configuración tradicional de los asientos: dos asientos delanteros y tres asientos en la segunda fila. Por tanto, no se podrían llamar Multipla.

Pero estoy presionando al equipo para ir más allá y que el siguiente modelo que se lance después de estos dos primeros -un tercer nuevo modelo, por tanto- cuente con soluciones innovadoras pudiendo transportar a más personas de una forma que no se espere, que sea inesperada.

Entonces sí merecería el nombre de Fiat Multipla. Y no estaría hablando de una solución como la del Citroën C3 Aircross o el Opel Frontera que ya cuentan con tres filas y hasta siete asientos. Pero esta solución está ya hecha… por eso yo busco algo más innovador. Pero reconozco que estoy tentando a hacer algún modelo similar, todo dependerá de lo puristas que seamos en el concepto de Multipla.

¿Podría revivir Fiat algún que otro modelo de hace ya muchos años como pasó con el 500 o con otros fabricantes como Renault con el 5 o el 4?

Mi sueño sería revivir el espíritu de los diseños innovadores de los años 60, aunque la normativa actual lo hace difícil. Aun así, podemos debatir qué hace que un coche realmente merezca ese nombre. En el caso de que sea un nombre convencional, podríamos hacerlo pero no tendría sentido.

Es cierto que se podrían tener ingresos elevados, pero prefiero que los conceptos en los que trabajamos sean puros. Aún no hemos decidido el nombre del próximo modelo. Su nombre en clave es "GigaPanda o MegaPanda", pero no será un Panda, sino un animal más grande. Aún no hemos elegido cuál será el nombre, pero sí que llevará el nombre de un animal.

Fiat Concept Camper.

¿Por qué el Fiat 600 no está siendo un éxito en ventas?

Teníamos mucha presión en 2022 y 2023. En Italia se decía que Stellantis estaba abandonando Fiat, lo cual no era cierto. De hecho, Fiat ha sido el mayor beneficiado de la fusión entre FCA y PSA, pasando de no tener casi nada de producto a contar ahora con varios modelos nuevos.

No obstante, nosotros queríamos mostrar alguna novedad. Y por ello presentamos el 600 y el nuevo Panda. Pero hubo retrasos por la escasez de piezas, especialmente cajas de cambios automáticas, lo que afectó la producción. Además, hubo demasiado tiempo entre el lanzamiento del modelo eléctrico y el de combustión, lo que complicó la disponibilidad en concesionarios.

Ahora, en cambio, tenemos motores de combustión, híbridos, enchufables... En FCA empezamos de cero con los eléctricos, pero avanzamos rápido y ahora están en todas partes. Así que ahora Fiat está más fuerte que nunca.

¿Cuáles son los objetivos comerciales que tiene con Fiat en Europa?

Fiat siempre ha sido una marca fuerte en Europa, con un objetivo del 5% de cuota de mercado. En Italia, seguimos dominando y, a pesar de contar solo con el Panda y el 600, en enero volvimos a ser líderes en turismos y SUV. A largo plazo, nuestro reto es recuperar ese 5%, especialmente con la llegada del 600 y su hermana mayor.

Estamos renovando los concesionarios con un diseño inspirado en el espíritu italiano de Fiat. Ya hay nuevos espacios en Francia y España, y esperamos que este año el 50-60% estén actualizados.

Es una gran inversión, pero el estilo italiano no tiene por qué costar más. Es como el Grande Panda, que cuenta con detalles que reflejen nuestra identidad sin aumentar el precio.

¿Qué espera de la decisión de la Unión Europea respecto a las emisiones? ¿Serán más flexibles?

Confío en que encontrarán una buena solución para proteger la industria del automóvil en Europa. Lo importante es hacer lo correcto para nuestro continente, equilibrando la transición energética y el sector industrial. Soy optimista y espero un buen resultado. Es positivo que la comisión haya abierto los ojos y esté dispuesta a actuar. Para mí, eso ya es una victoria.