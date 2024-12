El automóvil advierte: si no se venden más coches eléctricos en 2025 hasta ocho fábricas europeas están en peligro

Mensaje muy contundente el que ha lanzado hoy la industria del automóvil al Gobierno de Pedro Sánchez y también al resto de dirigentes de Bruselas y gobiernos europeos.

Según Josep María Recasens, presidente de Anfac, la patronal española de los fabricantes de automóviles, si no se incrementa la venta de coches eléctricos "hay siete u ocho plantas en Europa que están en serio riesgo de capacidad".

Esta situación viene determinada por la normativa de emisiones que se endurece en 2025. Se trata de una ley europea que obliga a los fabricantes a reducir drásticamente las emisiones contaminantes de los que coches nuevos que se venden.

Esta normativa conocida como CAFE obliga a las marcas de coches a que los coches nuevos que vendan pasen de los 115,1 gramos de CO2 actuales de media según la normativa WLTP a los 93,6 gramos de CO2. De lo contrario, si no cumplen, los fabricantes recibirán multas que muchos de ellos no pueden soportar.

Y aquí es donde viene el cálculo realizado por asociaciones como Anfac o ACEA, la asociación europea. Según han estimado los fabricantes, dice Recasens, en el caso de no cumplir con esta reducción de emisiones las marcas en Europa "pueden afrontar multas de hasta 15.000 millones de euros", lo que equivaldría al 75% de su rentabilidad.

El presidente de Anfac, Josep María Recasens, durante el encuentro con los medios.

Sin embargo, Recasens afirma que podría haber otras consecuencias adicionales a los 15.000 millones de euros de multa: "Otro escenario es que, como no hay una demanda natural de vehículos eléctricos, habrá un recorte de producción de vehículos de combustión; ya que si se dejan de vender vehículos de combustión, esta reducción de producción no me contabiliza en la flota de emisiones final", ha señalado el presidente Anfac y presidente de Renault Group España, Josep María Recasens.

¿Y cuántos coches dejarán de fabricarse? Pues bien, según los fabricantes estarían obligados a detener la producción de alrededor de dos millones de vehículos, pasando de 13 millones a 11 millones de coches en Europa.

De ahí que, si las fábricas de media producen alrededor de 300.000 vehículos, estaríamos hablando de que hay entre siete y ocho plantas que estarían en peligro, según ha declarado este directivo.

"Se nos está cayendo la industria automovilística europea a cachos", señala Recasens. "Basta con ver los 'profit warnings' de compañías que nunca habríamos pensado que los recibirían. Y esto no es coyuntural, es estructural. Por tanto, si al retraso que llevamos respecto a los chinos y a Tesla, metemos al sector 15.000 millones de multas... esto es de vida o muerte para el 2025", ha advertido Recasens.

Porque las multas "solo las van a pagar los fabricantes de automóviles que no cumplan los objetivos marcados. No las van a pagar ni las financieras, ni las aseguradoras, ni las energéticas ni los distribuidores, solo los fabricantes de vehículos", ha añadido.

Y aquí es donde viene el 'quid' de la cuestión, ya que muchos de estos fabricantes según las últimas cifras publicadas no pueden cumplir con estas emisiones. En la siguiente tabla se puede ver cómo están los principales constructores, según los últimos datos que conocemos de 2022. Unas cifras que señalan que fabricantes como Mercedes, Ford o Volkswagen son los que más emisiones registran.

¿Y cuántos coches eléctricos faltan?

Pues según Recasens estarían faltando las ventas de alrededor de 500.000 coches eléctricos. "De ahí que si por cada coche eléctrico se entregan unas ayudas aproximadamente de 6.000 euros, estaríamos hablando de que la Unión Europea tendría que entregar alrededor de 3.000 millones de euros en ayudas (que sería el resultado de multiplicar los 500.000 coches por los 6.000 euros)", afirma este directivo.

De esta manera, se conseguirían vender ese medio millón de coches eléctricos que faltan para llegar al 20% de cuota de mercado de los eléctricos puros.

¿Y cuántos coches eléctricos tendrían que vender? Pues bien, tomando como referencia la cifra del 25% de ventas de eléctricos que señaló Josep María Recasens, presidente del Grupo Renault en España y de Anfac, esto significa que el Grupo Volkswagen, según nuestras estimaciones, tendría que vender 950.000 coches eléctricos en Europa; el Grupo Stellantis rondaría los 675.000 eléctricos y Hyundai y Kia tendrían que llegar a las 275.000 unidades, entre otros...

Asimismo, la asociación ha insistido en que esta situación podría afectar a países fabricantes de vehículos como España, donde el 95% de los vehículos producidos son de combustión, si bien Recasens no ha precisado si hay alguna planta española en peligro.

Por tanto, Recasens ha dicho que el peso de las multas y la transición hacia los vehículos eléctricos debe pasar por "repartir la responsabilidad" entre todos los sectores involucrados en la industria, lo que implica al energético, el financiero y aseguradoras y las instituciones, entre otros, ya que actualmente estos costes deben ser cubiertos solo por los fabricantes de automóviles.

"Aquí hay un tema de corresponsabilidad. ¿Es justo que el sector asuma todo el peso del cumplimiento de estos objetivos? El Pniec nos dice que el objetivo son 5,5 millones de coches eléctricos en 2030. Para cumplir ese objetivo, la realidad es que a partir del año 2025, la mitad de las matriculaciones cada año deberían ser eléctricas. La mitad", ha señalado Recasens. "Por cada eléctrico que vendo, puedo vender cuatro de combustión... pero no más", señala.

"Por ello, desde Europa se han comprometido a lanzar unas ayudas europeas", continúa Recasens. Sin embargo, este directivo todavía no tiene más detalles en este sentido sobre cuándo llegarían y cómo se entregarían. Hasta entonces, por tanto, Recasens sigue confiando en las ayudas a los eléctricos de España. "Seguirán en 2025, el Gobierno se ha comprometido", ha concluido.