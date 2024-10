Cómo reclamar al seguro si mi vehículo es uno de los afectados por el temporal de la DANA

La reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha afectado principalmente a la comunidad valenciana ha tenido como consecuencia la pérdida de decenas de vidas humanas. A ello se suman también las pérdidas materiales como, por ejemplo, todos los coches que han sido arrastrados por las diferentes riadas.

Por este motivo, desde EL ESPAÑOL, queremos ayuda para saber cómo tienen que actuar todos aquellos propietarios que han sufrido algún tipo de percance con su vehículo, debido a este fenómeno extraordinario.

Según apuntan desde Mapfre ningún seguro cubre los daños que se producen en el vehículo como consecuencia de un acontecimiento extraordinario, como es el caso de una inundación o un temporal.

En estos supuestos, los daños por inundación causados al coche están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

Según este organismo, tiene la consideración de inundación extraordinaria "el anegamiento del terreno producido por la acción directa de las aguas de lluvia, las procedentes de deshielo o las de los lagos que tengan salida natural, de los ríos o rías o de cursos naturales de agua en superficie, cuando éstos se desbordan de sus cauces normales, así como los embates de mar en las costas".

Sin embargo, también apuntan desde esta compañía aseguradora que el Consorcio de Compensación de Seguros no se hará cargo de la inundación de un coche cuando haya tenido lugar por el agua que procede de una presa, un canal o una alcantarilla que se hubieran averiado o reventado por otros motivos que no se corresponden con los riesgos extraordinarios. Del mismo modo, también se excluyen los daños que pueda causar la lluvia al caer directamente sobre el vehículo.

También desde Kelisto afirman que no será necesario que la póliza sea completa o que incluso cubra riesgos como las inundaciones. Bastará con contar con un seguro básico y estar al corriente de los pagos para recibir la compensación.

En este sentido, la reclamación al Consorcio puede realizarse por dos vías distintas, según apuntan desde Kelisto: a través de la propia web del organismo o llamando por teléfono al 900 222 665. Eso sí, habrá que tener paciencia puesto que el consorcio puede tardar un tiempo indeterminado cuando acurre un aluvión de daños de estas características.

Por último, es posible que los bienes asegurados hayan sufrido daños por el temporal en otras zonas en las que el consorcio no considere que se ha tratado de un "riesgo extraordinario", por lo que este organismo no compensará a los afectados. La lluvia y el granizo, siempre que no generen una inundación, no cuentan con esta calificación. Por lo tanto, hay que revisar las coberturas de cada producto contratado.

En el caso del seguro de coche, los seguros más básicos, de terceros, no cubren los daños atmosféricos. Las pólizas a terceros ampliado cubren todos los daños por lunas, pero en caso de daños causados por el granizo a la carrocería es necesario acudir al detalle del seguro para comprobar si el producto protege ante este evento. Los seguros a todo riesgo protegen de todas las adversidades de este tipo.

El plazo para solicitar la cobertura del consorcio en el seguro de coche es de 2 años en el supuesto de desperfectos materiales y 5 años si se han producido daños físicos en las personas. Sin embargo, es recomendable realizar la petición en el menor tiempo posible.

Esta entidad funciona del mismo modo que las aseguradoras, lo que significa que cubre los gastos de reparación si fuera posible o entrega el dinero correspondiente en caso de que el vehículo sea declarado siniestro total.