La nueva ciudad española que comenzará a multar por no llevar la etiqueta de ZBE: sanciones de hasta 200 euros

Hace ya más de 7 años, la Dirección General de Tráfico introdujo nuevas medidas en el reglamento de la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Ciudades como Madrid y Barcelona cuentan ya con las restricciones de las llamadas Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Asimismo, otras grandes ciudades como Sevilla y Zaragoza también han puesto en funcionamiento esta nueva política ambiental. Esta normativa, cuyo objetivo busca reducir la contaminación en los centros urbanos, afecta principalmente a los vehículos más antiguos y contaminantes.

La Ley del Cambio Climático y Transición Energética ha marcado un antes y un después en la movilidad urbana, obligando a que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes establezcan ZBE. Sin embargo, tal y como indican desde RACE, "la realidad es que la mayoría de las ciudades no han hecho los deberes".

Así pues, Bilbao es una de las ciudades que debería haber establecido en enero de 2023 una zona de bajas emisiones (ZBE) para impedir la circulación de los vehículos más contaminantes, pero no fue así. La ciudad vasca ha implantado esta medida recientemente.

Señalización de ZBE.

Esta restricción climática entró en vigor el pasado sábado 15 de junio siguiendo la obligación del Gobierno para las localidades de más de 50.000 habitantes.

No obstante, según la ordenanza reguladora de la ZBE de Bilbao, el régimen sancionador "no se aplicará hasta el 15 de septiembre de 2024". Hasta entonces, quienes no cumplan con la normativa recibirán advertencias para reducir infracciones en el futuro pero sin una sanción económica.

Eso sí, desde el Ayuntamiento avisan que, según la normativa aprobada, los vehículos sin etiqueta ambiental pueden ser obligados a abandonar la zona de bajas emisiones si la Policía Municipal así lo indica. Incluso se podría solicitar la intervención de la grúa para retirar el vehículo.

En este sentido, tal y como indican desde la DGT la sanción por entrar en la ZBE con un vehículo sin etiqueta es grave, por lo que supone una multa de 200 euros, que se quedan en 100 euros con la rebaja correspondiente por pronto pago.

El perímetro de las ZBE lo marca cada ayuntamiento y está señalizado por una nueva señal vertical. Además, cada municipio decidirá las restricciones y sanciones específicas pero, en general, solo pueden entrar en las ZBE los vehículos catalogados dentro del grupo de una de las etiquetas medioambientales que acompañen la señal vertical.

En este sentido, el ayuntamiento de Bilbao ha corroborado que la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad se ubica entre el puente Euskalduna y la calle Bailén, siguiendo el curso de la ría, desde la calle Autonomía hasta Zunzunegui, y desde Sabino Arana hasta el puente Euskalduna, es decir, el Ensanche, Indautxu, Abando y Abandoibarra. Asimismo, lo mismo ocurrirá en la capital guipuzcoana, San Sebastián, aunque podría demorarse hasta el comienzo de 2025.

Cómo funciona la ZBE

Tal y como hemos mencionado anteriormente, las normativas de las ZBE varían según la ciudad, pero generalmente restringen el acceso a vehículos altamente contaminantes. Los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos con bajas emisiones suelen tener acceso permitido.

Además, conviene tener en cuenta que para poder llevar a cabo dicha normativa, existen las etiquetas medioambientales de la DGT. Estos distintivos medioambientales sirven para regular los vehículos que entran en las ZBE de las diferentes ciudades españolas.

Para ello, existen 4 etiquetas:

Etiqueta B : turismos y furgonetas de gasolina a partir de enero de 2001 y hasta 2005 incluido, las furgonetas y turismos diésel a partir de 2006 hasta agosto de 2015.

: Etiqueta C : turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de 2006, los turismos y furgonetas diésel matriculados a partir de septiembre de 2015.

: Etiqueta ECO : vehículos híbridos enchufables que no puedan recorrer más de 40 km en modo eléctrico, los híbridos no enchufables y los de gas natural (GNC, GNL y GLP).

: Etiqueta Cero emisiones: coches eléctricos (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), híbridos enchufables con una autonomía de 40 km y los vehículos de pila de combustible.