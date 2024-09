La Guardia Civil alerta sobre las falsas multas de tráfico: de esta forma suplantan los timadores a la DGT

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) suelen alertar a los ciudadanos sobre cómo actuar ante una serie de actos delictivos de los que pueden ser víctimas. Por ejemplo, ante una okupación de la vivienda, o ante llamadas telefónicas conocidas como spoofing. Ahora lo hace sobre un timo que usa como gancho a la Dirección General de Tráfico (DGT).

Durante estos meses de vacaciones, el grueso de los ciudadanos ha usado el coche para desplazarse. Y más de uno ‘tiembla’ ante la posibilidad de que haya sido cazado por algunos de los radares que se reparten a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por eso, miran el buzón de su casa ‘rezando’ para que no sea una carta de la DGT anunciándole la correspondiente multa por exceso de velocidad, por ejemplo. Pero hay una serie de timadores que se hacen pasar por la DGT para vaciar el bolsillo de los conductores.

¿Cuál es el timo que suplanta a la DGT?

Ante esta situación, la Guardia Civil ha lanzado una alerta relativa a las multas de tráfico. “Si recibes un mensaje como este de la DGT, no caigas. Es una estafa”, advierten un miembro de la Benemérita sobre los sms que pueden llegar al teléfono móvil.

Dicho mensaje es el siguiente: “DGT: dispone de 24 horas restantes para pagar su multa del 24/03/2024. Consulte en el siguiente enlace”. Y adjuntan un enlace de una página web. “Recuerda que la DGT nunca utiliza el sms para notificar infracciones”, recuerda el miembro de la Guardia Civil.

En el caso de haberlo recibido lo mejor es eliminarlo”, continúa. “Y si accidentalmente has accedido a él, no debes de dar ningún tipo de documentación personal. Si crees que has podido ser víctima de esta estafa no dudes en llamar al 062”.

Por tanto, si a la persona le llega una multa, es importante que antes de pagarla o recurrirla, debe comprobar que la misma procede de la DGT. La Guardia Civil recuerda que este organismo sólo notifica sus multas a través de dos medios: por correo postal o mediante notificación electrónica a través de la DEV (Dirección Electrónica Vial).

“Si recibes un aviso de una multa de tráfico por mensaje de texto es un fraude. La DGT nunca notifica por sms. No cliques en el enlace”, recuerdan desde la Guardia Civil.