Colas en Mercadona para hacerse con este artículo para el coche 'que deja huella': está disponible por 1,85 euros

Los viajes en coche son toda una experiencia, tanto para el coductor como para los acompañantes. Resulta primordial ir a gusto y cómodos, y parte de ello tiene mucho que ver con el aroma que se desprenda en el interior. Es por eso que los ambientadores para el coche se han convertido en un elemento esencial para muchos conductores.

Sabiendo que siempre están a la vanguardia del mercado, Mercadona, supermercado número uno entre los españoles, tiene la solución perfecta para asegurar que en el interior de nuestro vehículo huela siempre bien.

En concreto, se trata del ambientador Marine, de su marca Bosque Verde, con un diseño en pestaña, que se puede colocar en las rejillas del aire acondicionado, decorando el vehículo a la vez que lo perfuma, con un característico aroma a limpio. Un ambientador que ha sido creado para neutralizar cualquier mal olor que se produzca en el interior del coche. Ya sea a raíz del uso prolongado del aire acondicionado o también del propio olor que generamos los seres humanos.

Ambientador coche. Mercadona.

La verdad es que es una solución realmente práctica que te permitirá eliminar los aromas persistentes sin enmascararlos, y cada uno de los recambios que incluye te proporcionará un mes completo de duración. No obstante, esta duración puede variar dependiendo de la temperatura exterior. En cuanto al aroma, está inspirado en la frescura del mar.

Además, este dispositivo es sencillo de usar ya que simplemente se debe fijar la pinza al soporte y ubicar el ambientador en la rejilla de climatización del coche. También permite regular la intensidad según nuestras preferencias y te permitirá disfrutar al máximo de cada viaje con un aroma único y muy relajante.

¿Lo mejor de todo? Su precio, y es que Mercadona vende este ambientador por tan sólo 1,85 euros. Un precio muy apetecible, y más teniendo en cuenta que el pack incluye el difusor, así como, ni más ni menos que dos recambios.

Desde su lanzamiento, este ambientador para coche de la marca propia de Mercadona ha generado un aluvión de reacciones en redes sociales. En plataformas como Instagram, no han faltado los comentarios positivos, destacando el aroma tan particular que tiene. "Es un ambientador que deja huella", "Me encanta", son algunas de las opiniones, confirmando que ha causando furor.

Remedios caseros

No obstante, esta no es la única solución ante este problema tan común en el coche. Como no podía ser de otra manera, existen cientos de remedios caseros para que el interior del vehículo huela siempre bien y sin gastarse dinero.

Uno de estos métodos infalibles se ha viralizado en los últimos tiempos en redes sociales. Se trata del "truco de la pinza de madera". Una técnica muy poco conocida que permite mantener un buen aroma en el interior del coche sin necesidad de comprar ambientadores u otros productos que dejen buen olor.

La técnica de la pinza de madera es muy sencilla. Consiste, como su propio nombre indica, en coger una pinza de madera —de las que todo el mundo tiene en casa— y rociarla con el aroma que nosotros queramos. Lo ideal es utilizar aceites naturales. La madera cogerá bien el olor y hará que este se extienda por todo el vehículo, eliminando los malos olores y consiguiendo un resultado excepcional.