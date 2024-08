Alerta conductores: este es el consejo que debemos seguir cuando nos llega una multa según un guardia civil

Tanto la Guardia Civil como la Dirección General de Tráfico tienen perfiles en las principales redes sociales que se utilizan en España con el fin de publicar informaciones para solucionar las dudas que les pueden surgir a los conductores. En este sentido, un vídeo que subió la Benemérita a su cuenta de X (antes Twitter) se ha hecho viral porque explica qué es lo que debemos hacer si nos llega una multa por SMS o correo electrónico.

"Dispone de 24 horas restantes para pagar su multa del (fecha). Consulte en el siguiente enlace". Así es cómo nos llega un supuesto SMS de la DGT que nos notifica que tenemos una multa por pagar y que tenemos un plazo para realizar el abono o nos harán un recargo. Sin embargo, tal y como nos corrobora un agente de la Guardia Civil a través de las redes sociales del cuerpo, esto se trata de un timo.

"Si recibes un mensaje como este, no caigas, es una estafa. Recuerda, la DGT nunca utiliza el SMS para notificar infracciones. En el caso de haberlo recibido lo mejor es eliminarlo", comienza informando el agente. Además, añade que si accidentalmente hemos accedido a él, no debemos dar ningún tipo de documentación personal. "En caso de que hayas podido ser víctima de esta estafa, no dudes en llamarnos al 062", añade.

Si te llega una #multa es importante que, antes de pagarla o recurrirla, compruebes que es de la @DGTes, revisa los datos y comprueba que toda la información sea correcta.



▶️ Recuerda que la DGT notifica sus multas únicamente a través de uno de los siguientes canales:



📭 Correo… pic.twitter.com/PxbWHVMFeC — Guardia Civil (@guardiacivil) August 8, 2024

Si accedemos a dicho enlace, aparecerá un mensaje avisando de que tenemos una multa impagada y que es la "última notificación antes del recargo". Después nos aparecerá un formulario para rellenar con nuestros datos personales.

La página imita la imagen corporativa de la DGT, pero no tiene nada que ver. El enlace que aparece no es la URL oficial del organismo. De hecho, puede darse incluso que al intentar acceder al enlace de la supuesta página de la DGT nos salga la advertencia de Google Chrome de que están intentando robar nuestra información personal.

Concretamente, se trata de un caso de smishing, una técnica con la que se suplanta la identidad de empresas o instituciones a través de mensajes SMS para conseguir nuestra información personal y bancaria.

Consejo para evitarlo

Lo primero que hay que tener en cuenta para evitar ser estafado con este tipo de prácticas, es saber es que la DGT no comunica las sanciones nunca por mensaje móvil ni WhatsApp, sino que lo hace por correo certificado o por la Dirección Electrónica Vial (DEV) en caso de estar dados de alta.

Asimismo, lo más recomendable es no pinchar nunca en ningún enlace ni descargar documentos adjuntos, podría contener un malware y robarte todos tus datos. No obstante, en caso de duda, se puede comprobar si existe alguna multa pendiente. No se requiere certificado digital ni DNI electrónico; basta con introducir el número del DNI, NIE, o CIF en la página oficial de la DGT y comprobar si hay alguna sanción cuya notificación por carta certificada haya fallado, por ejemplo, debido a un cambio de domicilio no notificado.

Por último, si seguimos con la incertidumbre, el organismo nos recomienda llamar al 062 o incluso al teléfono de contacto de la DGT, que serán quienes nos podrán solucionar cualquier duda.