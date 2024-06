El negocio de los coches blindados para gente VIP: esto es lo que cuesta proteger un SUV de moda

"Cada vez más son los clientes VIP que nos piden que los vehículos en los que viajan estén protegidos. Hablamos de grandes ejecutivos, cantantes, actores… personalidades, en definitiva, que se tienen que desplazar en coche y que pueden sentirse inseguros en una gran ciudad", señalan.

Quien realiza esta afirmación es uno de los responsables de Welp France SAS, una empresa especializada en la transformación con blindaje de vehículos.

Estamos en el circuito de Mortefontaine, en los alrededores de París, un trazado utilizado por números fabricantes de coches para realizar las diferentes pruebas y homologaciones de sus vehículos. EL ESPAÑOL ha viajado hasta aquí de la mano de DS, la firma premium del Grupo Stellantis para conocer las últimas innovaciones en materia de coches blindados.

El coche oficial del rey Felipe. José Luis Cano

Los blindados del presidente del Gobierno y del Rey

Hasta ahora conocíamos que existían los coches blindados principalmente porque son los coches en los que viajan las principales autoridades. Por ejemplo, en este sentido, sabemos que en su día Mariano Rajoy como presidente del Gobierno estrenó un Audi A8 blindado que tuvo un coste de 500.000 euros y que ahora este mismo coche actualmente es el que usa el presidente Pedro Sánchez.

Y algo similar ocurre con uno de los principales coches blindados del rey Felipe, un Mercedes Clase S, que también tuvo un precio elevado de 550.000 euros y que fue estrenado en 2019.

El coche oficial de Emmanuel Macron. José Luis Cano

El coche blindado de Emmanuel Macron

En cuanto a dirigentes internacionales, también conocemos los vehículos utilizados por el presidente de la república francesa, Emmanuel Macron. En concreto, en Francia, en este sentido, tienen mucho interés para que el coche utilizado por su presidente sea un coche principalmente francés. De ahí que anteriormente Macron viajara en un Peugeot 5008 y desde 2017, en cambio, haya optado por un DS 7 Crossback.

Fue entonces, cuando este coche se convirtió en el DS 7 presidencial, un SUV blindado pero también híbrido enchufable. Además, no era el único presidente de Francia que había optado por un DS como coche oficial. En su día François Hollande ya se desplazaba en un DS en 2012 (con un DS 5) y Jacques Chirac en 1995 con otro modelo de esta marca.

El DS7 blindado en el circuito de Mortefontaine.

Coches blindados para (casi) todos

Pues bien, ha sido precisamente a raíz de este encargo del DS 7 presidencial cuando tanto desde el Grupo Stellantis como desde la empresa Welp France SAS han visto una oportunidad de negocio la posibilidad de fabricar y vender coches blindados para el ‘gran público’. De ahí que cualquier cliente que quiera un coche con protección lo pueda adquirir.

"La protección que lleva el DS 7 Vauban (que así es como se llama este SUV blindado) es la conocida como VPAM4", nos dicen los responsables de Welp France en los alrededores del circuito de Mortefontaine.

Por fuera nada parece que sea blindado.

Esta clasificación indica los ataques que puede proteger. En concreto, este DS7 blindado permite tanto en la carrocería como en las ventanas proteger completamente ante un ataque de armas con munición de 9 milímetros, balas Magnum .357 o incluso disparos de Magnum .44. En el caso de que los atacantes llevasen armas más poderosas ya tendríamos que ir a blindajes superiores.

Esta protección se consigue porque todas las partes del vehículo llevan componentes adicionales a los que se incorporan de fábrica. De esta manera, el coche se fabrica Mulhouse para después llevarse a la planta de Hérimoncourt.

Es en esta última planta, en Hérimoncourt, donde se realiza la transformación. Una transformación que puede llevar hasta un mes de trabajo y seis meses de espera, nos dicen estos especialistas.

Cristal que protege de armas cortas en este DS7.

Incremento de peso del blindaje

En concreto introducen cristales acorazados con una anchura de 2,2 cm. Y, sobre todo, se incorpora el material de polietileno para partes de la carrocería como las puertas u otros elementos que puedan convertirse en un agujero de seguridad. Incluso hasta la ventanilla trasera también está blindada para evitar que los ocupantes puedan sufrir algún tipo de dato.

Una protección que, además, no ha supuesto un gran incremento de peso. En concreto, la subida de peso es de alrededor de 160 kilos, por lo que no se necesita ningún carné específico para poder conducirlo. Además, recordamos que la versión que se ha blindado es la variante híbrida enchufable, así que puede circular en eléctrico en el centro de las ciudades.

El interior es igual que en otros coches.

"¿Y es la misma protección que lleva el presidente Macron?", preguntamos a los expertos de Welp France SAS. "No, no es la misma", nos dicen. "No podemos decir qué nivel de protección lleva el presidente Macron por cuestiones de seguridad", nos responden.

"¿Y las ruedas?", volvemos a preguntar. Ellos responden: "Las ruedas también llevan una protección que permiten seguir circulando unos kilómetros a una velocidad determinada", nos comentan.

Así quedan los cristales ante un impacto de bala.

Llega el momento de ponernos en marcha con este SUV blindado. La pista de Mortefontaine, además, está especialmente delicada puesto que la lluvia a las puertas del verano es abundante. Sin embargo, y pese a que hacemos un eslalon con este DS7 blindado, el coche no pierde la trayectoria y se mantiene fiel a las indicaciones del volante. Y lo mismo ocurre en el trazado de alta velocidad, en el que este SUV se comporta a la perfección.

Los cristales blindados tienen un mayor grosor.

Además, a los mandos no se puede saber que estamos ante un coche blindado, ya que no hay señales que así lo indican. De ahí que pueda pasar completamente desapercibido.

¿Y el precio? Pues según nos confirman de Welp France SAS, esta unidad tiene un precio de 165.000 euros más impuestos. Si bien a algunos les puede hacer elevado, los coches presidenciales rondan los 600.000 euros. Así es que es un coche, con menor protección, pero mucho más económico.