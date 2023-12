Marta Blázquez (Faconauto): “Con el coche eléctrico se está excluyendo al 75% de los hogares”

"La media de los bolsillos de los hogares españoles es de 27.000 euros. Por tanto, con esta cifra estamos excluyendo del coche eléctrico al 75% de los hogares; solo el 25% restante puede acceder a este tipo de vehículos que son más caros".

Estas declaraciones son de Marta Blázquez, la presidenta de Faconauto (la principal asociación de concesionarios), durante un encuentro ocurrido hoy con los medios para analizar cómo ha ido el año a los concesionarios en España.

Un año que según Blázquez ha ido "al ralentí" ya que la edad media del parque automovilístico (todos los coches que circulan en España) sigue aumentando. De hecho, ya se habla de que ha superado con creces los 14 años e incluso podría rozar los 15 años de antigüedad.

Además, según Blázquez, la penetración del vehículo eléctrico no está cumpliendo los objetivos ya que "no podemos estar en un 12% cuando Europa está en el 20% de coche electrificado; esto no se puede permitir si realmente estamos ante un objetivo de país y de Gobierno", ha dicho. "Además, las ventas de coches enchufables se estancarán en 2024 con una cuota de mercado del 12,4%, ha dicho.

Por este motivo desde Faconauto "pedimos que las medidas se pongan en marcha" y esto "es algo que "está en manos del Gobierno". Por ello, en este sentido, desde Faconauto han pedido una reunión con "el ministerio de Industria en el mes de enero y les pediremos un impulso".

Medidas fiscales tractoras

Un impulso que podría venir como medidas fiscales a las empresas que "tienen que ser tractoras de la electrificación, que haya un 10% de deducción en el impuesto de sociedades o para los autónomos. Y aquí tiene que dar ejemplo el parque del estado y que la renovación del parque contemple la electrificación", ha señalado.

"Por ello también pedimos una bonificación del IVA, que haya una excepción Ibérica para países retrasados como España. Portugal, en este sentido, ha tenido muchos tratamientos fiscales con los coches de empresa. Por lo tanto, debería haber un tratamiento fiscal en porcentajes mayores", ha dicho. No obstante, desde Faconauto señalan que si bien han pedido la reunión con Hacienda, todavía no la han tenido.

A ello se suma que "el Plan Moves está bien por el importe de hasta 7.000 euros, pero el problema es que la tramitación no está funcionando. Y, además, los concesionarios no pueden adelantar la ayuda, el concesionario no puede asumir esto que tiene que ser competencia del Estado".

"Asimismo, la descarbonización debería liderarse desde Moncloa. La automoción o movilidad tiene envergadura como para que esté liderado por un único organismo que aglutine a todos los ministerios", ha señalado.

Ayudas de las comunidades

Por todo ello y mientas que el Gobierno les responde, Faconauto ha tomado la iniciativa y se ha reunido con la gran mayoría de las comunidades autónomas para pedir un plan de tipo Renove de ayuda a la compra con achatarramiento de vehículo antiguo.

"Los planes Renove y Pive siempre han funcionado bien. Por ello pedimos que el Estado pusiera 1.100 millones de euros y el sector podría poner otros 400 millones de euros. De esta manera, cada euro que pone el Estado recupera dos euros", ha señalado.

"Además, serían unas ayudas que permitirían reducir de los 173 gramos un coche de más de 10 año a los 63 o 68 gramos de vehículo nuevo; nos ahorraríamos 290.000 toneladas de CO2 al año", ha dicho.

"Por ello les hemos explicado a las comunidades que se puede rejuvenecer el parque vía con sus fondos o con los fondos de recuperación; por su parte las comunidades están siendo receptivas porque todas tienen el problema de envejecimiento", ha señalado. "La predisposición ha sido muy positiva", ha señalado Blázquez.

Por este motivo, desde Faconauto han pedido un Plan Renove de achatarramiento sin complejos con el objetivo de achatarrar 400.00 vehículos, ha señalado. Se trataría, por tanto, de que la administración entregara 4.000 euros a aquellos usuarios que quisieran adquirir vehículos de hasta un año y además achatarrasen vehículos de coches con más de diez años de antigüedad.

Este Plan Renove es sobre todo muy necesario ahora que, además, se endurecen las Zonas de Bajas Emisiones, por las que ya no pueden moverse cerca de "cuatro millones de vehículos y muchas familias", ha señalado. Por ello desde Faconauto señalan que no se les puede privar de poder hacer la movilidad en un vehículo privado a estas familias.

Rentabilidad del 1,5% de los concesionarios

Continuando con la rentabilidad de los concesionarios, Marta Blázquez ha señalado que para "los concesionarios ha sido un buen año, aunque la rentabilidad está perdiendo décimas en los últimos trimestres", ha dicho.

"No obstante, no estamos en los niveles que queríamos. Cerraremos 2023 en torno a las 960.000 unidades, pero España debería tener 1,2 millones para asegurar el tejido empresarial. Este crecimiento del 18% todavía está muy lejos de las cifras de 2019", ha dicho. "Al menos el automóvil ha mantenido las cifras del empleo en 2023", ha dicho.

Asimismo y respecto a la llega de las marcas chinas desde Faconauto afirman que es "una buena noticia porque es una oportunidad", ha señalado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan