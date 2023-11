Del Renault Traffic de Mónica al Mini de Bustinduy: los coches de los ministros de Sánchez

Uno de los ‘deberes’ de los representantes públicos en los diferentes órganos de representación es la declaración de bienes. Documentos que recogen las propiedades de estos políticos. Y entre estas propiedades uno de los apartados que deben contestar es si tienen un coche para uso particular en propiedad.

De ahí que, con las diferentes declaraciones de bienes del Congreso de los Diputados, de algunos ayuntamientos o incluso de otras publicadas en el BOE, en EL ESPAÑOL hemos recopilado qué coches tienen los nuevos ministros del Gobierno de Sánchez (y también los que repiten en el cargo).

Un listado del que se puede observar que la mitad de los ministros no cuenta con coche particular y que algunos ministros tienen coches con más de 20 años de antigüedad. Repasamos a continuación los coches particulares de los diferentes miembros del Gobierno… Son los siguientes.

Pedro Sánchez | Presidente del Gobierno

Pedro Sánchez en su coche oficial. José Luis Cano

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez no cuenta con un coche en propiedad a su nombre, según la última declaración de bienes y rentas de los diputados realizada con motivo de la XV Legislatura. Por el contrario, sí cuenta con varios coches oficiales a su disposición. En este sentido, destaca el Audi A8 blindado que fue adquirido por Mariano Rajoy. Además, también cuenta con dos unidades de un Audi A6 blindado.

Nadia Calviño | Ministra de Economía, Comercio y Empresa

Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos Europa Press

Nadia Calviño según los últimos datos publicados en el BOE en 2021 no cuenta con un vehículo en propiedad.

Yolanda Díaz | Ministra de Trabajo y Economía Social

Yolanda Díaz tiene entre sus coches un Volkswagen Golf.

Yolanda Díaz declara tener dos coches a su nombre al 50% en régimen de gananciales. Ambos coches son de la marca Volkswagen. El más antiguo es un Volkswagen Touran de 2013 y también cuenta con un Volkswagen Golf de 2014.

Teresa Ribera | Ministra de Transición Ecológica

Teresa Ribera tiene a su nombre un Renault Clio.

El caso de Teresa Ribera llama la atención, tal y como hemos señalado desde EL ESPAÑOL. Entre otras razones porque a pesar de su cargo como ministra de Transición Ecológica y su apuesta por el coche eléctrico, en realidad esta ministra no cuenta con un coche eléctrico en propiedad. Según su última declaración Ribera cuenta con un Renault Clio híbrido, además de un Peugeot 5008 (2011) y Peugeot 307 (2007), según su declaración de bienes. Dos coches que por su edad -el Peugeot 307 cuenta con 16 años- son más contaminantes.

María Jesús Montero |Ministra de Hacienda y Función Pública

María Jesús Montero, ministra de Hacienda posee un Nissan Primera.

María Jesús Montero es una de las ministras con el vehículo más antiguo de su propiedad. En concreto, esta ministra de Hacienda cuenta con un Nissan Primera del año 2000. Es un coche, por tanto, con alrededor de 23 años que, además, es más que probable que no tenga etiqueta de la DGT, así que no podría circular por Madrid en 2025.

Félix Bolaños | Ministro de Justicia y Presidencia

Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, posee un Nissan X-Trail.

El ministro de Justicia y Presidencia cuenta con un Nissan X-Trail del año 2015. Es, por tanto, un coche con unos ocho años de antigüedad y que se caracteriza por ser un SUV de tamaño notable.

Fernando Grande-Marlaska | Ministro del Interior

Fernando Grande-Marlaska tiene un BMW Serie 5.

Fernando Grande-Marlaska es uno de los ministros que cuenta con un coche de marca premium como vehículo particular. En concreto, se trata de un BMW Serie 5 matriculado en el año 2015.

Pilar Alegría | Ministra de Educación Formación

Pilar Alegría cuenta con un Renault Clio.

Pilar Alegría cuenta con un Renault Clio de 2014 como su coche particular.

Margarita Robles | Ministra de Defensa

Margarita Robles cuenta con un Hyundai Getz.

Margarita Robles cuenta con un coche también muy antiguo. En concreto, tiene 21 años, ya que está matriculado en 2002. En concreto se trata de un Hyundai Getz, un coche de enfoque urbano que ya no se comercializa.

José Manuel Albares | Ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada este lunes a la reunión de Bruselas Unión Europea

José Manuel Albares es uno de los ministros que no cuentan con coche propio tal y como ha declarado el ministro en su declaración de bienes.

Jordi Hereu | Ministro de Industria y Turismo

Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, nuevo ministro de Industria. EL ESPAÑOL

De Jordi Hereu no conocemos si tiene coche en propiedad puesto que no ocupaba hasta ahora un cargo político en una administración pública y por tanto no ha tenido que presentar declaración de bienes.

Isabel Rodríguez | Ministra de Vivienda y agenda urbana

Isabel Rodríguez cuenta con un Seat Ibiza y un Volkswagen Passat.

Isabel Rodríguez es de las pocas ministras con dos coches en propiedad. En concreto, ha declarado tener un Seat Ibiza de 2006 y un Volkswagen Passat de 2010.

Óscar Puente | Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible

Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Efe

El recién nombrado Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible no tiene coche en propiedad según la última declaración de bienes del Congreso de los Diputados.

José Luis Escrivá | Ministro de Transformación Digital

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Europa Press

Del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, no conocemos si dispone de algún vehículo en propiedad ya que en la declaración publicada en el BOE no especifica los bienes y derechos de contenido económico.

Ángel Víctor Torres | Ministro de Política Territorial y Memoria democrática

Ángel Víctor Torres cuenta con un Volvo XC60.

Para conocer el coche propio de este nuevo ministro en la legislatura de Sánchez nos basamos en la declaración de bienes del Parlamento de Canarias. En este documento señala que Ángel Víctor Torres cuenta con un vehículo particular Volvo XC60 matriculado en 2015.

Mónica García | Ministra de Sanidad

Mónica García cuenta con un Renault Tráffic.

La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, cuenta, según la última declaración de bienes de la Asamblea de Madrid, con un coche Renault Traffic matriculado en 2009.

Ana Redondo García | Ministra de Igualdad

La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. Miriam Chacón ICAL

Ana Redondo García, según la declaración de bienes del Ayuntamiento de Valladolid, no cuenta con un coche en propiedad.

Pablo Bustinduy | Ministro de Derechos Sociales y Consumo

Pablo Bustinduy cuenta con un Mini clásico.

Es el ministro con uno de los coches más curiosos probablemente. En concreto Pablo Bustinduy cuenta con un Mini original, un coche clásico que cuenta, además, con el motor más pequeño de solo 850 centímetros cúbicos.

Luis Planas | Ministro de Agricultura

Luis Planas cuenta con un Volvo S60.

El ministro de Agricultura Luis Planas según la última declaración de bienes cuenta con un Volvo S60 matriculado en 2011.

Ernest Urtasun | Ministro de Cultura

Ernest Urtasun, el pasado jueves a la salida del Congreso de los Diputados. Foto: Carlos Luján / Europa Press

De Ernest Urtasun no conocemos si tiene algún vehículo en propiedad.

Elma Saiz | Ministra de Seguridad Social y Políticas Migratorias

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social Eduardo Parra Europa Press

Elma Saiz, según la última declaración de bienes del Ayuntamiento de Pamplona, no cuenta con un vehículo en propiedad.

Sira Rego | Ministra de Infancia y Juventud

Sira Rego durante una intervención en el Parlamento Europeo. Parlamento Europeo

De Sira Rego no conocemos si tiene algún vehículo en propiedad.

Diana Morant | Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades

Diana Morant durante una entrevista. EFE

De Diana Morant no conocemos si tiene algún vehículo en propiedad.

En la siguiente tabla hacemos un repaso de todos ellos:

Miembro del Gobierno Coche en propiedad Pedro Sánchez No tiene vehículo en propiedad Nadia Calviño No tiene vehículo en propiedad Yolanda Díaz Volkswagen Touran (2013) y Volkswagen Golf (2014) Teresa Ribera Renault Clio híbrido (2023), Peugeot 5008 (2011) y Peugeot 307 (2007) María Jesús Montero Nissan Primera (2000) Félix Bolaños Nissan X-Trail del año 2015 Ángel Víctor Torres Volvo XC60 (2015) Jordi Hereu N.D. Fernando Grande-Marlaska BMW Serie 5 (2015) Margarita Robles Hyundai Getz (2002) Luis Planas Volvo S60 (2011) José Manuel Albares No tiene vehículo en propiedad Pilar Alegría Renault Clio (2014) Sira Rego N.D. Pablo Bustinduy Mini original Ernest Urtasun N.D. Mónica García Renault Traffic (2009) Diana Morant N.D. Isabel Rodríguez Seat Ibiza (2006) y Volkswagen (2010) José Luis Escrivá N.D. Elma Saiz No tiene vehículo en propiedad Ana Redondo No tiene vehículo en propiedad Óscar Puente No tiene vehículo en propiedad

