Jose Antonio, el taxista que ahorrará 35.000 euros en diez años con su coche eléctrico

En España, en los últimos diez años se han matriculado alrededor de 1.500 taxis eléctricos. Esta cifra es muy pequeña respecto al número de vehículos taxi matriculados con motor de combustión que, en el mismo período, es de 60.000 unidades, aproximadamente. Esto significa, por tanto, que el taxi eléctrico tiene una penetración muy baja, de alrededor del 2,5% sobre el total.

Por este motivo nos hemos preguntado por qué hay tan pocos taxis eléctricos. ¿Acaso no salen las cuentas? ¿Es por la inversión inicial? ¿Por los puntos de recarga? ¿Por la autonomía? ¿Por los pocos coches que se pueden homologar como taxi? Pues bien, para intentar resolver estas preguntas hemos pasado una jornada con un taxista que hace ya más de un año dio el salto al coche eléctrico.

Nuestro protagonista se llama José Antonio Bravo y lleva alrededor de dos décadas como taxista profesional. José Antonio tiene en su cabeza todos los cálculos necesarios para saber si compensa o no el taxi eléctrico. Tal es su conocimiento que incluso ha protagonizado alguna charla profesional sobre vehículo eléctrico organizada por Iberdrola. Unos encuentros que nos han permitido conocerle para quedar con él después en un día de trabajo.

"Con un taxi de combustión te gastas 500 euros al mes, con el eléctrico 50 euros", dice José Antonio.

Así que llegamos a nuestra cita con José Antonio en Boadilla (Madrid), que allí es donde nos espera. "Llevo unos 20 años en la profesión y antes del eléctrico he tenido tres coches de combustión", nos dice cuando nos presentamos. "El primero fue un Peugeot 406 diésel, después un Skoda Octavia, que también era diésel.

Y por último un Toyota Prius, un coche híbrido con una transformación a gas GLP también para ahorrar dinero", señala. "El Peugeot 406 ya lo compré con la licencia y recorrió entre 500.000 o 600.000 kilómetros. El Skoda Octavia llegó a los 600.000 kilómetros. Y el Toyota Prius lo compré con 100.000 kilómetros y lo sigo teniendo como coche particular con alrededor de 500.000 kilómetros y más de 11 años", afirma. No obstante, y a pesar de su experiencia con coches de combustión, José Antonio ha dado el salto al eléctrico: "Ahora mi coche es el Tesla Model 3 con el que ya llevo algo más de un año al volante y le he hecho 136.000 kilómetros", afirma.

Precio del taxi eléctrico vs combustión

¿Y qué diferencia de precio tiene un taxi de combustión y un taxi eléctrico? ¿Merece la pena?, le preguntamos. "El precio de un taxi de combustión en una gama media está en torno a los 25.000 euros. El Tesla Model 3 me ha costado 52.000 euros y 2.000 euros adicionales del punto de carga", señala.

José Antonio carga su taxi eléctrico de 1 a 7 de la mañana a un precio de 0,03 € más impuestos el kWh.

Por lo tanto, ya tenemos una primera aproximación y es que el taxi eléctrico es alrededor de 22.600 euros más caro que el taxi de combustión.

Taxi combustión Taxi eléctrico Coste del vehículo 25.000 euros 52.000 euros Coste del punto de carga 0 euros 2.000 euros Ayudas 0 euros 6.400 euros Total 25.000 euros 47.600 euros

El combustible en un taxi de combustión

Llega el momento de preguntarle por el coste del combustible y la electricidad. Y comenzando por el precio del combustible nos dice que cuando tenía el Toyota Prius "gastaba 500 euros de combustible al mes", afirma.

"Ahora, con la subida del combustible, podría ser incluso más", afirma. Y esto son las cifras del híbrido ya que asegura que los taxistas que están con diésel en los momentos de mayor precio "se han gastado casi 1.000 euros al mes en combustible", nos dice.

José Antonio pagó un total de 52.000 euros por el taxi eléctrico.

"Y los que estaban con el GNC (Gas Natural Comprimido) cuando subió tanto a los taxistas no les interesaba trabajar en GNC y lo hacían en gasolina. Yo les decía: estás perdiendo dinero todos los meses, cambia de coche…", afirma.

"Si lo que hacemos es multiplicar los 500 euros por los 12 meses, tenemos que el gasto en un taxi de combustión es de 6.000 euros al año, aproximadamente. Y como un taxi lo puedes tener diez años, al cabo de esos diez años serían 60.000 euros", señala.

Tarifa vehículo eléctrico

Es el turno del vehículo eléctrico. Y preguntamos a José Antonio por su recibo de la luz. Le pedimos que nos lo enseñe y vemos que el del mes de septiembre es de 54,96 euros.

"Mi recibo, actualmente, está entre los 50 y los 60 euros, con IVA incluido al mes. Por tanto, en 12 meses son 720 euros y en diez años, 7.200 euros", comenta. "La diferencia es que con un taxi de combustión te gastas 60.000 euros en combustible en diez años y con el eléctrico 7.200 euros", señala.

Taxi combustión Taxi eléctrico Combustible / electricidad en 10 años 60.000 euros 7.200 euros

Factura de la luz de José Antonio del pasado mes de septiembre.

Este recibo tan barato se debe a que José Antonio tiene la tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola. "Con esta tarifa de 1 a 7 de la mañana es muy barato, si bien por el día es más caro. Por ello, a mí no me compensaba esta tarifa todo el día para coche y casa. Además, si tengo el consumo del coche en la factura de la casa, no me permiten desgravarme. Por ello, lo que hice fue poner un contador adicional sólo para el coche y diferente al contador de la casa. Es algo que se puede hacer y que el único requisito es que haya espacio en el cuarto de contadores", nos comenta.

"Asimismo, para esta nueva línea del garaje pedí que fuera trifásica, a diferencia de las casas que normalmente están en monofásica. Esto lo hice porque con monofásica la carga máxima es de 9 kW y, sin embargo, el Tesla Model 3 en trifásica y corriente alterna puede cargar hasta 11 kW. Y yo necesitaba que las cargas fueran lo más rápidas posible porque tengo la ventana de tarifa barata sólo las seis horas disponibles entre la una y las siete de la mañana", nos cuenta. "Dar de alta la línea me costó 300 euros. A cambio, puedo desgravarme el IVA", nos dice.

El consumo de José Antonio en septiembre fue de 982 kWh y el coste fue menos de 55 euros, es decir 0,05 € el kWh.

Otra estrategia que hizo José Antonio fue pedir a Iberdrola dos tarificaciones diferentes para el término fijo. "Así que por el día tengo un término fijo de 1 kW y por la noche el término fijo es de 11 kW. Esto me permite durante el día pagar 5 euros de término fijo y por la noche pago de fijo otros 5 euros", nos comenta. "Además, la instalación cuenta con un diferencial que lo que hago es apagarlo durante el día para que no gaste nada", señala.

Después, está el consumo. Y aquí José Antonio paga 3 céntimos más IVA el kWh. "Con lo cual salir a trabajar a mí me cuesta aproximadamente entre 1,20 euros o 1,50 euros, cuando antes me costaba 20 o 25 euros diarios", comenta.

Con el Tesla Model 3 en trifásica y corriente alterna José Antonio puede cargar a 11 kW.

Esta cifra viene de la carga de la batería del Model 3 que son 80 kW. Por tanto, "cargarla entera sería alrededor de 2,4 euros, pero no siempre la tengo que cargar entera, porque suelo llegar con un 10% o un 20%. Por lo tanto, lo que cargo normalmente es alrededor del 60% o el 70%, que pueden ser unos 50 kW que, a tres céntimos el kWh, son los aproximadamente 1,5 euros", nos dice.

En relación con la autonomía, José Antonio señala que este coche eléctrico le "permite cubrir todo el día, porque tiene una autonomía en ciudad de 500 kilómetros y estoy haciendo entre 350 y 400 kilómetros al día". "Si sólo se circulara por Madrid, serían alrededor de 250 kilómetro al día", señala. "Y en cuanto al consumo me está haciendo entre 14,5 y 16 kWh cada 100 kilómetros", afirma.

Mantenimiento del taxi eléctrico

Otra ventaja del eléctrico es el mantenimiento. José Antonio nos dice que en un taxi de combustión los cambios de aceite y filtros son cada 15.000 o 20.000 kilómetros, "aproximadamente cada mes o mes y medio", comenta. "Este mantenimiento es aproximadamente 1.200 euros al año, que en diez años serían unos 12.000 euros", comenta.

Sin embargo, "el eléctrico el mantenimiento es prácticamente inexistente, no necesita. Tesla, por ejemplo, recomienda cambiar los filtros del aire acondicionado cada 90.000 kilómetros, que son unos 30 euros y mirar el líquido de nivel de frenos… y poco más", comenta.

"Ni siquiera las pastillas de frenos. Porque los frenos son regenerativos. Por tanto, cuando sueltas el acelerador, el coche retiene porque cambia la polaridad del motor y lo que hace es cargar la batería y frenar el vehículo. Por lo tanto, apenas utilizo los frenos. Tengo compañeros con un Model S que con 350.000 kilómetros no han cambiado ni discos ni pastillas. En cambio, con un taxi de combustión los discos y pastillas los cambias cada 50.000 kilómetros", afirma.

Taxi combustión Taxi eléctrico Mantenimiento en 10 años 12.000 € 500 € (filtros cada 90.000 km)

Cuentas finales: ¿merece la pena?

Llega el momento de realizar las cuentas finales. De sumar el coste del vehículo, de las ayudas, el precio del combustible y la electricidad y del mantenimiento. Y nos sale que con un taxi de combustión el coste total en diez años sería de alrededor de 97.000 euros. Por el contrario, en un eléctrico el coste es de 61.700 euros. El ahorro con el taxi eléctrico en diez años es de 35.300 euros.

Taxi combustión Taxi eléctrico Combustible 10 años 60.000 € 7.200 € Mantenimiento 10 años 12.000 € 500 € (filtros cada 90.000 km) Coste del vehículo 10 años 25.000 € 52.000 € + 2.000 € Total 97.000 € 61.700 € Ahorro 35.300 euros

"Estas son mis cuentas, luego cada uno tiene que echar las suyas. Hay compañeros que me dicen que por el precio de un coche eléctrico te puedes comprar tres Dacia de combustión. Sin embargo, estas personas están gastando ahora 1.000 euros en combustible al mes, que al año son 12.000 euros y en diez años son 120.000 euros en combustible. Y a esta cifra hay que sumarles el coche, mantenimiento, averías", comenta.

Además, el Ayuntamiento de Madrid, al tener un taxi eléctrico, te permite "trabajar todos los días y el taxi lo puedes mantener hasta 14 años en lugar de los diez años del taxi combustión", comenta.

¿Y por qué no interesa a todo el mundo?

"Los compañeros cada vez se van informando más. Pero sigue habiendo mucho desconocimiento", señala José Antonio. Si bien también reconoce que la poca penetración se debe a que "tienes que entregar más dinero al principio y las ayudas del Moves no son directas", afirma. "Además, hay compañeros que tienen flotas", comenta.

"Un taxímetro como máximo puede estar 16 horas. Por tanto, si tienes un conductor a dos turnos, en un taxi eléctrico necesitas al final meter una carga rápida de 15 o 20 euros al día", comenta.

A José Antonio, incluso con las cargas rápidas, también le salen las cuentas. "En el día a día, si en algún momento algo se complica, puedo ir a un punto de recarga pública. Sobre todo, aquellos días que tengo que salir muy pronto y no da tiempo a que se cargue por completo el coche por la noche. Pero son momentos puntuales con tres o cuatro cargas al mes de 20 euros. Y aun así sigo ahorrando mucho", afirma.

"Y todavía no hemos hablado de la ausencia de ruido, de la comodidad, de la posibilidad de instalar placas fotovoltaicas… Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Cuando pruebas un eléctrico, no vuelves a uno de combustión", comenta. "Lo que no entiendo es por qué no se utilizan más los taxis como trampolín del coche eléctrico. Al final, nos ve mucha gente y continuamente nos preguntan", señala. "Y lo mismo con la instalación de puntos de recarga en las paradas de taxi… también serían necesarios", concluye.

