Omoda, los nuevos coches chinos que llegan a España y buscan emular el éxito de MG

En cuestión de solo unos años, el 3% de los coches que se venden en España provienen de una marca china. Se trata de una cifra llamativa, puesto que en un mercado como el de este año, que cerrará en torno a las 950.000 unidades, estaríamos hablando de cerca de 30.000 coches en un ejercicio. Además, lejos de quedarse ahí, todo indica que esta cuota seguirá creciendo en los próximos años, hasta más allá del 5% (alrededor de 60.000 coches en un mercado de 1,2 millones).

Dentro de las marcas chinas, la mayor parte de la cuota la tiene la firma MG (firma del grupo SAIC), que lleva acumulado en lo que llevamos de año cerca de un 2,6% de cuota. Y la segunda firma con más penetración es Lynk & Co (coches por suscripción), que ya cuenta con el 0,6% de cuota. El resto de las marcas cuentan con unas ventas minoritarias, como es el caso de Aiways, DFSK o Polestar (entre todas no llegan a 1.000 unidades en lo que va de año). Y está por ver el crecimiento que puede tener BYD que acaba de instalarse en España.

Pues bien, a todo este enjambre de emblemas -ya hay más de 50 firmas comerciales que se venden en España- hay que sumar una nueva marca más que empieza a operar en 2023 en España. Se trata de Omoda, que tendrá estructura propia en nuestro país y sus coches se podrán conducir a finales de año. Además, se especula, con que este fabricante podría elegir España para una posible fábrica.

Omoda es una marca perteneciente a Chery, una firma china fundada en 1997 y que en 2022 fabricó cerca de 1,2 millones de vehículos con presencia en más de 80 países. Inicialmente Omoda era un modelo de Chery, si bien desde 2022, Chery decidió independizar Omoda como marca propia, situándola, además, una posición por encima que Chery. Su presentación oficial para todo el mundo fue en abril de 2023, es decir, hace solo apenas unos meses.

Y dentro de esta estrategia de llegar a mercados internacionales, desde Chery y Omoda han señalado que sea España el primer mercado europeo en el que Omoda comercialice sus vehículos. Además, lo pretende hacer bajo la fórmula de concesionario, es decir, con el modelo tradicional y eliminando la fórmula de los importadores. Esto, por tanto, según la marca es una demostración de la marca de la confianza que tiene en el mercado español. Además, las oficinas de Omoda previsiblemente estarán en Madrid, puesto que la firma china ya tiene abiertas varias candidaturas para puestos de trabajo en la capital, como responsable de producto, financiero y logístico.

El Omoda C5 es un SUV de tamaño medio.

Omoda C5, el primer coche a la venta

Por el momento, el único coche que tendrá disponible la marca Omoda será el C5, que llegará a final de año. Se trata de un coche con carrocería de tipo SUV, un tamaño medio (en torno a los 4,4 metros) que estará disponible con motor de gasolina (también se vende como eléctrico si bien por el momento empiezan con la versión de combustión). Este SUV de tamaño medio cuenta con un motor de 1,6 litros de cuatro cilindros con 197 CV de potencia y un par de 290 Nm.

Al ser un coche de tamaño compacto puede ser un rival de modelos como el MG ZS, que precisamente es uno de los coches que mejor está funcionando en ventas de SUV de gasolina. Si bien el MG ZS es un poco más corto de longitud -en torno a los 4,3 metros- y además tiene un precio muy competitivo -parte de los 17.000 euros aproximadamente-. Más cerca podría estar el MG HS con un tamaño que supera los 4,6 metros y un precio que se sitúa en torno a los 27.000 euros.

Del Omoda C5 todavía no tenemos precio. Sin embargo, todo parece indicar, por la potencia del motor y el tamaño del modelo, que estará más cerca de esta cifra mencionada de 27.000 euros o incluso un poco más. Recordamos en este sentido que los líderes de la categoría como los coreanos Hyundai Tucson y Kia Sportage parten de los 28.000 o 30.000 euros con motores de 150 CV. Por tanto, este podría ser el aliciente de Omoda, con el C5, ofrecer más potencia y equipamiento que estos rivales a un precio más accesible. Además, poco a poco la firma irá ampliando la gama de modelos.

Interior del Omoda C5.

Qué otros coches chinos se venden en España

Con la llegada de Omoda… ya estaríamos hablando de alrededor de diez marcas chinas y una treintena de modelos con presencia comercial en España. Por tanto, estaríamos hablando de que las marcas chinas ya contabilizan entre un 5% y un 10% del total de coches que se venden en España.

Por este motivo, hemos querido aprovechar la llegada de Omoda para hacer un repaso de los principales modelos, con sus principales características y sus precios, que ya están a la venta en España.

Aiways

Aiways U6. José Luis Cano

La firma Aiways tiene a la venta en España el Aiways U5y el Aiways U6. El Aiways U5 fue el primero de esta marca en llegar a España. Es un SUV eléctrico de 4,7 metros que está a la venta desde 46.900 euros. Cuenta con un motor de 204 CV y ofrece una autonomía de 400 kilómetros. Por otra parte, el Aiways U6 es un todocamino 'coupé' 100% eléctrico que está a la venta desde la primavera de 2023. Ofrece 405 kilómetros de autonomía y carga hasta 90 kW en corriente continua. Tiene una potencia de 218 CV y parte desde los 49.400 euros.

BYD

BYD Atto 3. José Luis Cano

La llegada de BYD es muy reciente. Apenas lleva unos meses en España. Además, la gama apunta maneras, puesto que tiene un buen número de modelos, la gran mayoría de calidad. Uno de los más llamativos es el BYD Atto 3. Se trata de un SUV compacto de 4,45 metros que incorpora un motor de 204 CV y una autonomía de alrededor de 420 kilómetros. Su precio es uno de los grandes atractivos. Está a la venta desde 41.400 euros.

También destacan el BYD Dolphin, que es otro de los coches que está llamado a ser un éxito en este año 2023. Entre otras razones por su precio contenido. Se trata de un coche de tamaño medio, lo que se conoce como segmento C, que tiene una longitud de 4,3 metros y que cuenta con varias versiones. Una primera con 95 CV de potencia y una batería de 44,9 kWh de capacidad; una segunda versión de 177 CV con 44,9 kWh y una tercera con 204 CV de potencia con 60,4 kWh. Esta última ofrece hasta 427 kilómetros según la normativa WLTP. En cuanto al precio, parte de los 29.990 euros, cifra a la que habrá que quitar el Plan Moves y la deducción por IRPF. A ellos se suma el BYD Han (berlina con una autonomía de 660 kilómetros), el BYD Tang y el BYD Seal.

DFSK

DFSK F5. José Luis Cano

La marca china DFSK tiene a la venta en España el DSFSK 500, 580 y el F5. Todos ellos son todocaminos que parten de precios de entre los 21.000 euros y llegan hasta los 29.000 euros. De todos ellos nos quedamos con el DFSK F5. Es un SUV de diseño coupé con un tamaño grande: 4,7 metros. Solo cuenta con un motor de combustión de gasolina con 137 CV.

Lynk & Co

Lynk & Co 01 José Luis Cano

Lynk & Co es una compañía del Grupo Geely y que basa su modelo de negocio en la suscripción. Es decir, es un coche que no se compra. Es decir, se paga una cuota mensual por su uso y es muy flexible puesto que se puede cancelar la suscripción en cualquier momento. Este Lynk & Co O1 comparte sinergias con el Volvo XC40, mide 4,54 metros de largo, y dispone de un sistema híbrido enchufable con un motor de tres cilindros con 1,5 litros de cilindrada y una potencia de 180 CV. A ello se suma un motor eléctrico de 82 CV (60 kW). Este motor eléctrico se alimenta de una batería que presenta una buena capacidad: 17,6 kWh. Con ello dispone de 70 kilómetros de autonomía. Además, incluye seguro y mantenimiento. ¿Su precio? 600 euros con un kilometraje de 1.250 kilómetros mensuales.

MG

MG 4. José Luis Cano

El caso de MG es extraordinario. En solo dos años, esta firma se ha hecho con el 2,6% del mercado en España. ¿La principal virtud? El hecho de tener un precio accesible en sus modelos, lo que le ha permitido captar muchos clientes de otras marcas. En cuanto a la gama, es ya numerosa. Su modelo más vendido es el MG ZS. Se trata de un SUV de tamaño medio (4,3 metros) que está disponible con motores de gasolina y con una versión 100% eléctrica. Entre sus puntos fuertes destaca principalmente el precio, que parte de los 17.190 euros en la versión de combustión. También está dentro de la gama SUV el MG HS. Y continúa como un modelo destacable el eléctrico MG 4, que también tiene un precio interesante.

Polestar

Polestar 2. José Luis Cano

Polestar, que es una compañía que pertenece al Grupo Geely, está empezando poco a poco en España. En lo que llevamos de año lleva cerca de 560 unidades comercializadas. Por el momento cuenta con un modelo (el Polestar 2) y en cuestión de unos meses llegará el Polestar 3, un SUV posicionado en un nivel alto.

Seres

Seres 3.

Seres ha evolucionado de modelo a marca. Primero era un modelo de DFSK y ahora es una marca. El Seres 3 es el primer representante. Se trata de un SUV eléctrico que parte de los 25.995 euros. Junto con el Seres 3 también está disponible el Seres 5.

Smart

Smart 01. José Luis Cano

Con Smart ocurre algo similar a con Polestar y Volvo ya que también pertenece al Grupo Geely. Su primer modelo (Smart 01) es un SUV urbano y eléctrico y tiene como principal rival la marca Mini. Tiene buenas calidades y gran tecnología. Parte de los 43.100 euros.

Volvo

Volvo EX30. José Luis Cano

Y lo mismo con Volvo, que también es una compañía con accionariado del Grupo Geely y, de ahí que pudiéramos considerar que, aunque sus orígenes son suecos; las inversiones provienen ahora de China. En este sentido, Volvo ha lanzado el EX30, su SUV más pequeño, totalmente eléctrico y con la menor huella de dióxido de carbono (CO2) y el coche más barato de los totalmente eléctricos comercializados por la marca actualmente. Tiene un precio que comienza en los 36.770 euros. Cuenta con una longitud de 4,23 metros, una potencia de entre 272 y 428 CV y una batería de al menos 51 kWh para conseguir 344 kilómetros de autonomía.

