Lynk & Co 01: el coche que 'imita' el negocio de Netflix y Spotify y con el que puedes ganar dinero

En los últimos años, la industria del automóvil vive una gran revolución. Todo en ella está cambiando de arriba abajo…

Se está pasando de los motores de combustión a los motores eléctricos alimentados por baterías (aquí se pueden ver los coches eléctricos a la venta); se quiere cambiar el modelo de distribución hacia una venta directa y también se busca dejar de la propiedad de lado para ir al pago por uso.

Una revolución al completo, en definitiva. Y gran parte de todos estos cambios son los que aglutina Lynk & Co, una empresa que deriva del gigante chino Geely, compañía que también tiene a Volvo entre sus filas.

En concreto, Lynk & Co lo que pretende es que no existan concesionarios (ellos hablan de 'clubs' y por tanto de venta directa) y que el coche principalmente se use pero no se tenga en propiedad. Además, también apuestan por la electrificación con el primer modelo Lynk & Co 01, que es híbrido enchufable (si bien llegarán más modelos y probablemente serán eléctricos).

Para conocer de cerca cómo funciona Lynk & Co y para saber cuáles son los siguientes proyectos de la compañía hemos charlado unos minutos con Alain Visser, su CEO, y hemos conducido su primer coche, el Lynk & Co 01. Este es el resultado…

El Lynk & Co es un SUV de tamaño medio, similar al del Volvo XC40. José Luis Cano

Revolucionar el automóvil

Visser, máximo responsable de Lynk & Co, es un tipo extrovertido que no pasa desapercibido. De hecho, le conocíamos de décadas atrás porque fue unos de los grandes ejecutivos de Opel, en la era de General Motors. Después, en 2013 se pasó a Volvo como vicepresidente de Marketing y Ventas y dos años más tarde fue cuando se atrevió a dar el salto a dirigir Lynk & Co.

"Cuando fui con la propuesta de crear una compañía que no vendiera coches y que no tuviera concesionarios pensaban que me había vuelto loco", afirma entre risas y en un tono divertido.

"Sin embargo, les dije que el automóvil es una industria muy interesante pero que apenas ha cambiado en los últimos años", continúa. "Y los usuarios están más preparados a estos cambios que la propia industria", señala.

Alain Visser es el CEO de Lynk & Co.

"Por este motivo finalmente me pidieron que reuniera un pequeño equipo -el 80% no ha trabajado nunca en el automóvil- y que me pusiera a trabajar en el proyecto. Aquello fue en 2015. Poco después lo presentamos en Berlín y el éxito fue más grande de lo esperado", afirma.

Desde entonces, Lynk & Co no han dejado de crecer. Esta compañía ya está presente en Países Bajos, Alemania, Suecia y ahora en España, además de otros mercados como Francia, Italia o Reino Unido.

Actualmente, Lynk & Co cuenta con 11.000 usuarios con coche en Europa y con 30.000 usuarios más que están esperando a recibir su vehículo. Y después hay otros 20.000 usuarios adicionales que utilizan los servicios de 'carsharing'. Por tanto, podríamos decir que Lynk & Co cuenta con 40.000 usuarios activos y otros 20.000 más ocasionales. En España, en concreto, hay unos 800 con coches de Lynk & Co rodando y unos 7.000 miembros activos.

Una cifras que permiten a Visser señalar que Lynk & Co será una empresa rentable en los próximos dos años.

Lynk & Co pertenece al gigante asiático Geely, que también es propietario de Volvo.

Un coche híbrido enchufable por 500 euros al mes

El reclamo de la compañía es fácil en este primer avance de introducción en los mercados. Por 500 euros al mes (impuestos incluidos) se puede conducir un coche de última tecnología, con sistema híbrido enchufable y etiqueta cero de la Dirección General de Tráfico. Se trata de una cantidad fija que se paga mientras que disfrutes del coche. Y esto puede ser desde un mes, hasta varios años, no hay permanencia.

Con esta cantidad Lynk & Co incluye un kilometraje de 1.250 kilómetros al mes (si no se utilizan todos se acumulan para el mes siguiente).

Además, los suscriptores se olvidan del seguro (es a todo riesgo con una franquicia máxima de 500 euros). Y no solo del seguro, sino también de los impuestos de circulación, del mantenimiento… Solo se tendrán que preocupar de la gasolina o de la recarga. ¿Y en caso de fallo?, preguntamos a Visser. "Entonces lo tienes que llevar a un taller de Volvo que son los que conocen bien el coche", señala este directivo.

El color y el diseño de las llantas es uno de los aspectos más característicos de este coche.

Preguntado en este sentido a Visser sobre si es justo que un holandés con una renta per cápita que casi dobla a la de un español (unos 50.000 euros frente a 27.000 euros) y que la tarifa del Lynk & Co sea igual para todos, este directivo señalaba: "desde el punto de vista de comunicación, nuestro objetivo es que el eslogan sean los 500 euros de coste mensual".

"Siempre he dicho que somos como el Netflix o el Spotify de los coches. Por ello esta cifra de la suscripción tiene que tener un impacto visual muy importante; aunque también es cierto esta cifra supone más dinero para algunos países que para otros; pero también para nosotros ya que en algunos mercados ganamos más dinero que con otros", afirma.

El Lynk & Co 01 es un coche que fue lanzado en 2016 si bien llega a España ahora.

Filosofía disruptiva

Hasta aquí una filosofía completamente disruptiva de disfrutar de un coche. Es cierto que existen en España otras compañías o divisiones también están ofreciendo servicios similares. Hablamos, por ejemplo, de Mocean de Hyundai, o de Bipi, que pertenece al Grupo Renault. Y también está Cardive, de Astara.

Entonces, ¿dónde está la novedad de Lynk & Co? Pues principalmente en su flexibilidad. Si bien algunas compañías como Bipi o Hyundai con Mocean piden un período mínimo de tres meses (si se amplía el período el precio es más bajo), en Lynk & Co se puede empezar solo con un mes y renovar cada 30 días con el precio cerrado, fijo y sin incrementos. Además, la suscripción se renueva de forma automática y para cancelarla hay que avisar con 20 días de antelación.

A cambio, eso sí, la entrega no es completamente inmediata, ya que desde que se hace el pedido, el plazo es de entre 4 y 6 semanas. Esta entrega se realiza en las principales ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. En el caso de que se tenga que entregar en otro punto el coste es de 150 euros adicionales.

El Lynk & Co 01 tiene una autonomía de 70 kilómetros en modo eléctrico.

Ganar dinero con el coche

A nuestro juicio, no obstante, el aspecto más diferenciador de Lynk & Co es que puedes ganar dinero con el coche. En concreto, lo que ofrecen desde la compañía es la tecnología necesaria para que todo el tiempo que no se utilice el coche, se pueda 'alquilar'.

"Se trata de un nuevo servicio que ya está en otros países y en los próximos meses llegará a España", nos comentan los responsables de la compañía. Es un servicio además por el que "Lynk & Co no gana nada, solo ingresa dinero el usuario", afirman.

"Nosotros recomendamos que los usuarios fijen un precio de entre 5 y 7 euros por hora y de entre 30 y 40 euros por día ", señalan desde Lynk & Co. "Pero es solo una recomendación, puesto que hay usuarios que fijan precios más baratos y otros lo hacen más caros", afirman.

Emblema de Lynk & Co.

El funcionamiento, además, es sencillo. Cuando el 'propietario' del vehículo decide que su coche lo puede alquilar, activa la función en la aplicación. En ese momento, cualquier otro usuario lo puede reservar ya en su teléfono. Y tras seleccionarlo y estar junto a él, el coche se abre de manera automática (no se necesitan llaves ni para entrar ni para arrancarlo).

Eso sí, es clave que tanto antes de subirse al coche (como después de utilizarlo) se realicen fotos con la aplicación para que así el usuario comprueba si el coche ha recibido algún daño o está en las mismas circunstancias que cuando lo dejó.

Además, si el usuario lo deja fuera de la zona donde lo recogió o bien con una diferencia de combustible, entonces, podría recibir cargos extra.

Precisamente, este desarrollo en tecnología es lo que ha hecho que Lynk & Co no pueda incluir el sistema operativo de Google, como sí tiene Volvo, tal y como reconoce Visser a EL ESPAÑOL: "en Lynk & Co tenemos nuestro propio sistema operativo, porque era necesario para desarrollar el coche compartido".

Preguntado en este sentido a Visser sobre la infrautilización del sistema híbrido enchufable, ya que muchos usuarios son probable que usen el coche en combustión y no en eléctrico, en el coche compartido, este directivo señala: "nos planteamos comenzar con un coche eléctrico puro o con un híbrido y nos decantamos por este último por la infraestructura", afirma.

Interior del Lynk & Co 01.

Una vez suscrito… cuándo te cambian el coche

Es otro de los aspectos singulares que tiene Lynk & Co. En este sentido, Visser se compromete a renovar el coche cada poco tiempo.

"En general al final de un año de la suscripción, llamamos al usuario para retirarle su coche y ofrecerle uno nuevo", afirma Visser. "Así lo que hacemos nosotros después es venderlo como un vehículo de ocasión por nuestro canal y ofrecerle así un vehículo a estrenar de nuevo al usuario", señala.

Al volante

Una vez junto al coche, tenemos que reconocer que si no conociéramos cómo se ha gestado la compañía, este Lynk & Co O1 no nos recordaría a ningún otro modelo. Pero, investigando un poco sí podemos saber que este Lynk & Co 01 está basado en la plataforma CMA de Volvo, que es la misma que incorpora el Volvo XC40. De ahí que podamos decir que este coche comparte elementos con algunos modelos de Volvo como el XC40.

En cuanto a las dimensiones, estamos ante un modelo que no presenta un tamaño excesivamente grande, si bien sí tiene unas dimensiones notables. En este sentido, mide 4,54 metros de largo, tiene una anchura de 1,85 metros de ancho y una altura de 1,68 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,73 metros.

Con estas dimensiones y teniendo en cuenta que está basado en una firma premium, podríamos decir que este Lynk & Co 01 podría ser un rival de modelos como el Audi Q3, BMW X1, BMW X2, Mercedes-Benz GLA e incluso del propio Volvo XC40, señala.

Continuando con otros detalles, si bien desde Lynk & Co nos señalan que la mayoría de los usuarios que optan por este coche no lo compran, sino que se suscriben, lo cierto es que el Lynk & Co 01 también está a la venta por un precio de 40.500 euros, impuestos incluidos (este precio se corresponde con la versión híbrida enchufable, aunque también está la opción de una versión híbrida con un precio más económico).

Aunque nos pueda parecer una cifra alta, se trata, por tanto, de cantidad más accesible que la de sus principales competidores, ya que el Volvo XC40 PHEV similar tiene un precio que parte de los 46.300 euros. Y el resto de modelos, son todos más caros: Audi Q3 (47.700 euros), BMW X1 (47.900 euros), BMW X2 (49.300 euros) y Mercedes-Benz GLA (51.500 euros).

Una vez en marcha, lo que más nos ha llamado la atención es la autonomía, cuando las baterías están cargadas. Recordamos en este sentido que el Lynk & Co 01 funciona con un sistema híbrido enchufable. Esto quiere decir que combina un motor de combustión (gasolina) de tres cilindros con 1,5 litros de cilindrada y una potencia de 180 CV. A ello se suma un motor eléctrico de 82 CV (60 kW).

Este motor eléctrico se alimenta de una batería que presenta una buena capacidad: 17,6 kWh. Esta elevada capacidad (en cifras netas es de 14,1 kWh) es lo que permite ofrecer una autonomía de cerca de 70 kilómetros según el ciclo WLTP, consiguiendo así la etiqueta cero de la DGT. Esta elevada autonomía, junto con la habitabilidad y la suavidad de uso son los aspectos más llamativos que nos ha dejado este Lynk & Co 01. ¿Se impondrá la filosofía de Lynk & Co al resto de fabricantes? El tiempo lo dirá.

