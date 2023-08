Antonio Banderas: "Desde hace ya muchos años utilizo el vehículo eléctrico"

Antonio Banderas ha afirmado ser un convencido del coche eléctrico. El popular actor confesó su particular salto hacia la movilidad eléctrica durante la inauguración de la gala Starlite 2023, patrocinada, entre otros, por Ford España.

Este fue el motivo por el que la firma del óvalo llevó al evento la primera unidad en España del Ford Explorer, un coche que saldrá a la venta en 2024 y que se caracteriza por ser un SUV eléctrico.

Un coche sobre el que Banderas firmó un autógrafo y señaló que "es muy llamativo, me encanta, espero de verdad que Ford me ceda uno porque, desde hace ya muchos años en Los Ángeles, ya vengo utilizando vehículo eléctrico; me gusta la comodidad de recargarlo en casa y me encanta la sensación a la hora de conducirlo".

De esta manera, Banderas no es el único actor que ha dado el salto al coche eléctrico en Estados Unidos.

En este sentido, por ejemplo, hemos podido ver a Ben Affleck en Los Ángeles con un Mercedes EQS o también es conocido que Brad Pitt ha conducido un Tesla Model S y Arnold Schwarzenegger también se le ha visto al volante de un Tesla Roadster.

El Ford Explorer de Antonio Banderas

Este Ford Explorer sobre el que Banderas firmó un autógrafo es un SUV de tamaño medio y sistema de propulsión eléctrico. Un coche que se fabricará en Colonia (Alemania) y que comparte numerosos elementos -como la plataforma- con el Grupo Volkswagen.

En concreto este nuevo SUV cuenta con una longitud de alrededor de 4,5 metros y se pondrá a la venta en los próximos meses con un precio que estará por debajo de los 45.000 euros.

Este nuevo SUV de la marca del óvalo es, además, es el primer eléctrico de Ford que se fabrica en Europa. Hasta ahora, Ford ya comercializaba el eléctrico Ford Mustang Mach-e desde 2021, si bien este modelo se fabrica en México y en China.

En concreto, este nuevo Ford Explorer se fabrica en la planta alemana de Colonia desde este año 2023. Y un poco más adelante, a mediados de 2024, también en Colonia Ford construirá un segundo modelo eléctrico. De esta manera, en Alemania Ford fabricará dos nuevos coches eléctricos que le permitirán alcanzar un volumen de 200.000 unidades de eléctricos al año.

Estos dos modelos, además, serían los precursores del futuro coche eléctrico que está previsto que llegue a Almussafes y que algunas fuentes señalan que sería la siguiente generación del Ford Mustang Mach-e. Si bien el actual Mach-e fue lanzado en torno al año 2020, lo que significa que todavía faltaría mucho para la segunda generación: en torno a 2027.

Precisamente en Almussafes es donde se construye actualmente el Ford Kuga, un coche que ya va por su tercera generación y que tendría vida comercial hasta aproximadamente 2026. El coche eléctrico que se fabricará en Almussafes contará con su propia plataforma GE-2, a diferencia del Explorer que está basado en la estructura MEB del Grupo Volkswagen.

A partir de entonces, Ford espera ya estar fabricando cerca de dos millones de unidades al año para que en 2030 la mitad de su fabricación sea de coches eléctricos.

