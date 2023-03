El número de puntos de recarga es "razonable" para el parque actual de coche eléctrico

El despliegue de las infraestructuras de recarga de acceso público "es razonable" en estos momentos "para el parque actual de vehículos eléctricos" en España. Esta ha sido una de las afirmaciones más importantes de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), organización que, junto a otras del sector automovilístico nacional, se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para analizar la situación actual de esta industria.

Este razonamiento, por tanto, contrastaría con la reivindicación de los fabricantes de coche eléctricos señalando que no hay más ventas de coches eléctricos por los puntos de carga. Asimismo, también refuerza la idea de algunas compañías energéticas señalando que la mayoría de usuarios de coche eléctrico carga en su casa y por no tanto no demanda tanto las infraestructuras públicas.

En este sentido, no obstante, Aedive ha matizado que "hay que tratar de acelerar" los objetivos para el crecimiento que se prevé en las ventas de este tipo de automóviles en los próximos años.

Los fabricantes españoles de infraestructuras de puntos de recarga para vehículos eléctricos facturaron 300 millones de euros en 2022

En el encuentro, en el que también han participado las ministras de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, Aedive ha destacado la capacidad industrial para la fabricación de puntos de recarga de vehículos eléctricos que hay en España.

Así, Aedive ha afirmado que los fabricantes españoles de infraestructuras de recarga facturaron en su conjunto por este concepto 300 millones de euros el año pasado y que exportaron el 75% de sus ingresos a los mercados de Europa y Estados Unidos.

La entidad también ha trasladado al Gobierno que, "pese a las dificultades", los operadores de recarga están haciendo un "esfuerzo importante" para desplegar infraestructuras públicas en España.

"Es preciso dotar a los objetivos de una pátina de realidad, que estas empresas han calculado en 70.000 puntos de carga pública en 2025 y 255.000 en 2030, en base a los 3,5 millones de turismos 100% eléctricos previstos en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), cifra que podría incrementarse hasta los 340.000 puntos de carga si ese objetivo se elevara a cinco millones de turismos 100% eléctricos, para lo que se cuenta con inversiones de más de 3.000 millones de euros hasta 2030", ha agregado Aedive.

Por otro lado, la organización ha defendido la necesidad de coordinar entre las administraciones públicas y el sector industrial de la automoción "mensajes coherentes y reales" sobre el mercado de la movilidad eléctrica.

"No podemos seguir mandando señales negativas a la ciudadanía, puesto que lo único que generamos es confusión. Sin suda hay que seguir avanzando, pero se ha hecho un importante trabajo en el despliegue de infraestructuras de recarga y hoy hay un portafolio variado de vehículos eléctricos que permiten cumplir con las necesidades de buena parte de la sociedad", ha subrayado.

